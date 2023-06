OnePlus 11 5G: l'ammiraglia che tutti vogliono OGGI ad un prezzo SENSAZIONALE

OnePlus è uno dei brand più in voga degli ultimi anni; l’ultima ammiraglia inserita nella loro linea di dispositivi flagship, il OnePlus 11 5G, rappresenta un’opportunità unica per chi desidera un’esperienza di alto livello a un prezzo vantaggioso. Con un prezzo scontato di soli 843,67€ su Amazon, invece di 919,00€, questa promozione rappresenta un’occasione da cogliere al volo per ottenere un telefono di punta Android con specifiche da urlo.

Oneplus 11 5G a soli 843,67€: flagship TOP ad un prezzo vantaggioso

Il OnePlus 11 5G è equipaggiato con un processore Snapdragon 8 Gen 2 di ultima generazione e di un modem pensato per la connettività 5G ed è in grado di scatenare delle prestazioni straordinarie. Puoi goderti giochi ad alta intensità grafica, multitasking fluido e una navigazione veloce senza problemi.

Lo schermo AMOLED da 6,7 pollici del device ti immergerà in un’esperienza visiva straordinaria; con colori vivaci, contrasto elevato e una risoluzione nitida, potrai goderti i tuoi contenuti preferiti con una qualità eccelsa, degna di un monitor cinematografico. Inoltre, grazie al refresh rate di 120 Hz, lo scrolling e l’interazione con il sistema saranno incredibilmente fluidi e reattivi.

Il flagship offre un sistema di fotocamera versatile che ti permette di catturare foto e video di alta qualità. Con una tripla lente posteriore, puoi sperimentare diverse prospettive e ottimizzare le tue foto con una varietà di modalità e filtri.

Con una batteria da 4500 mAh, potrete rimanere un giorno fuori casa senza dovervi preoccupare di rimanere “a secco”. Puoi utilizzare il telefono per tutta la giornata senza dover ricaricare frequentemente e con la ricarica rapida OnePlus Warp Charge da 100W potrai ricaricarlo in meno di un’ora. Infine, il telefono presenta un design elegante e moderno, con una scocca posteriore curva in vetro che offre una sensazione premium sia al tatto che alla vista.

L’acquisto del OnePlus 11 5G a soli 843,67€ su Amazon rappresenta un’opportunità eccezionale per ottenere un telefono di alta qualità a un prezzo vantaggioso. Le spese di spedizione saranno comprese nel prezzo e la consegna sarà celere e immediata.

