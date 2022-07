OnePlus 10T UFFICIALE: arriva il 3 agosto

Con un comunicato stampa, l’azienda cinese di Pete Lau ha appena annunciato l’arrivo del suo nuovo flagship per il 2022; dopo aver conosciuto il super performante OnePlus 10 Pro, adesso è arrivato il momento di fare la conoscenza dell’inedito OnePlus 10T 5G.

OnePlus 10T 5G: cosa sappiamo ad oggi?

Lo smartphone dell’OEM asiatico presenterà un design rinnovato ma non troppo differente dalle soluzione di inizio anno; sotto la scocca però, sarà tutto nuovo grazie al processore Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm che lo alimenterà. Prestazioni al top, potenza pura e molto altro ancora. Questo device è pronto a sconvolgere il mercato.

Insieme al terminale, il device presenterà la skin OxygenOS 13, la nuova iterazione dell’interfaccia operativa del software di OnePlus. Il tutto verrà annunciato alla Gotham Hall di New York il prossimo 3 agosto. Lo show sarà dal vivo ma verrà trasmesso anche online. Restate connessi con noi.

Intanto, vi segnaliamo, come suggerito anche da MySmartPrice, che il device è anche stato avvistato presso il sito di Geekbench. Il portale riferisce che il telefono ha il numero di modello PGP110 e che verrà abbinato ad una GPU Adreno 730. Oltre al SoC di Qualcomm, il gadget disporrà di Android 12, di 12 GB di memoria RAM LPDDR5 e di storage potente e prestante con memorie UFS 3.1. Come detto, presenterà la skin Oxygen nel nostro mercato. In Cina invece, ci sarà la ColorOS.

Anteriormente troveremo un pannello AMOLED da 6,7 pollici super risoluto, con refresh rate elevato (fino a 120 Hz). Ad oggi non sappiamo se ci sarà la cooperazione con Hasselblad ma crediamo di sì.

Se volete OnePlus 10 Pro 5G, vi riportiamo che è in sconto a 829,40€ con spedizione gratuita e consegna veloce e gratuita.

