OnePlus 10T in offerta a 377€ su Amazon: è il BEST BUY di oggi

Il OnePlus 10T è protagonista di una nuova offerta su Amazon che consente l’acquisto dello smartphone al prezzo scontato di 377 euro. La promozione riguarda la versione con 8 GB di RAM e 128 GB di storage dello smartphone. Per ottenere il prezzo indicato è necessario spuntare la casella “Applica coupon 20€” in modo da ottenere lo sconto aggiuntivo. Ricordiamo che lo smartphone è dotato del SoC Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

OnePlus 10T è un best buy su Amazon

Il OnePlus 10T è lo smartphone giusto da comprare oggi. La scheda tecnica, considerando il prezzo a cui lo smartphone viene proposto, è ottima. Tra le specifiche troviamo il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, garanzia di prestazioni eccellenti in tutti i contesti di utilizzo. C’è un display ASMOLED da 6,7 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. Lo smartphone è dotato di 8 GB di RAM, 128 GB di storage e di una batteria da 5.000 mAh, con ricarica rapida da 150 W. C’è anche una tripla fotocamera posteriore ed è disponibile il sistema operativo Android 14.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il OnePlus 10T al prezzo scontato di 377 euro. Per sfruttare lo sconto completo bisogna applicare il coupon mostrato in pagina, spuntando sulla casella “Applica coupon 20€“. Lo sconto sarà visualizzato una volta aggiunto lo smartphone al carrello. La promozione è valida solo per un breve periodo di tempo. Tutti i dettagli sono disponibili di seguito.