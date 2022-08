OnePlus 10T: il display è senza segreti, oramai

In questi giorni, sono trapelate le specifiche tecniche relative al nuovo OnePlus 10T (aka Ace Pro) prima del debutto previsto per il prossimo 3 agosto.

Sappiamo che OnePlus si sta preparando a svelare un nuovo terminale di punta per il mercato internazionale; in Cina si chiamerà Ace Pro, in Europa e nel resto del mondo invece, 10T. Sarà annunciato nello stesso giorno (3 agosto) in tutti i Paesi. Insomma, mancano pochissime ore. Ma cosa sappiamo di questo gadget? Praticamente tutto.

OnePlus 10T: cosa sappiamo dello schermo del nuovo top di gamma?

Prima del debutto la compagnia ha voluto spoilerare le future specifiche del telefono premium; in primo luogo sappiamo che ci sarà una camrea di vapore a otto canali, la ricarica rapida da 150W e non mancherà anche una variante super esclusiva con 16 GB di memoria RAM e 512 GB di storage interno. Ora però, l’OEM cinese di Pete Lau ha anticipato le specifiche tecniche del suddetto device. Vediamole in anticipo.

Dal teaser scopriamo che ci sarà uno schermo AMOLED da 6,7 pollici e non dovrebbe mancare neppure il supporto al refresh rate da 120 Hz e all’HDR10+. Lo smartphone riuscirà a produrre bem 1,07 miliardi di colori. Dal poster pubblicitario poi vedremo anche il supporto alla frequenza di campionamento al tocco di 720 Hz.

Dal teaser scopriamo che il terminale avrà anche anche cornici super sottili che misureranno solo 1,48 mm. La risoluzione del pannello poi dovrebbe essere una FullHD+ e l’aspect ratio invece, da 20:9.

Sul comparto hardware ci aspettiamo lo Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm, fino a 16 GB di RAM, 256 GB di storage e non solo. Dovrebbe anche esserci una variante da 16+512 GB, come detto in calce.

Sul fronte fotografico ci aspettiamo un sensore principale Sony IMX766 da 50 Mpx con OIS, una ultrawide da 8 Mega e una macro da 2 Mpx. Sui selfie invece, ci aspettiamo una camera anteriore da 16 Mpx. Non mancherà una batteria da 4800 mAh con fast charge via cavo SuperVOOC da 150W.

Se volete fare un buon affare, OnePlus 10 Pro oggi lo trovate su Amazon a soli 743,08€ e c’è anche uno sconto ulteriore di altri 50€ applicabile al checkout.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.