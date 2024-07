OnePlus 10T 5G, torna l'offerta lampo: oggi è tuo a soli 390€

Il OnePlus 10T 5G con 16GB di RAM e 256GB di storage è attualmente in offerta a 390€, con uno sconto del 29%. Questo smartphone è una vera potenza sotto molti punti di vista, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca alte prestazioni a un prezzo competitivo.

Il OnePlus 10T è equipaggiato con un display Fluid AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FHD+ (1080 x 2412 pixel) e un refresh rate di 120Hz. Questo significa che le immagini sono fluide e dettagliate, ideale per giochi e streaming video. Il display supporta anche HDR10+, garantendo colori vividi e un’ottima qualità visiva.

Sotto il cofano, il OnePlus 10T è alimentato dal processore Snapdragon 8+ Gen 1, che rimane ancora oggi uno dei chipset più potenti disponibili per i dispositivi Android. Tantissima potenza: perfetto per giochi intensivi e multitasking. Inoltre, il telefono non si surriscalda né soffre di throttling durante l’uso intensivo, grazie a un sistema di raffreddamento avanzato di primissimo livello.

Per quanto riguarda la fotografia, il OnePlus 10T è dotato di una tripla fotocamera posteriore, con un sensore principale Sony IMX766 da 50MP, un ultra-grandangolare da 8MP e un macro da 2MP. Tutto quello che ti serve per ottenere scatti perfetti e conservare per sempre i tuoi momenti più preziosi.

Il telefono supporta la ricarica SUPERVOOC a 150W, che può ricaricare il dispositivo fino al 70% in soli 15 minuti e al 100% in poco più di 20 minuti. Insomma, è un vero fulmine. Non farti scappare questa offerta a tempo: acquistalo subito per averlo a soli 390€!