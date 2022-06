OnePlus 10T 5G sarà il nuovo (e ultimo) top di gamma dell'azienda

Stando a quanto afferma un noto tipster online, sembra che OnePlus 10T 5G sarà il prossimo flagship del colosso cinese, nonché l’ultimo per l’anno corrente. Sì, non ci saranno altre ammiraglie. Qualcuno ora si starà domandando: e il famigerato OnePlus 10 Ultra di cui abbiamo sentito parlare in tutto questo tempo? Calma, calma, andiamo con ordine.

Stranamente, quest’anno non abbiamo avuto alcun modello standard in casa OnePlus; siamo passati direttamente al modello Pro e ora abbiamo letto dell’arrivo della variante Ultra. Rumor dei rumor, non ci sarà una nuova iterazione premium. Fra pochissimi mesi vedremo una versione “T” dell’attuale ammiraglia. Il moniker provvisorio dovrebbe essere OnePlus 10T 5G.

OnePlus 10T 5G: facciamo il punto

A riportare questa indiscrezione ci ha pensato il leakster Max Jambor su Twitter; il ragazzo ha ribadito che l’azienda sta lavorando all’ultimo top di gamma del 2022; fra le altre cose, ha smorzato le speranze dei fan circa l’arrivo dell’ipotetica versione “Ultra“. Calmi, calmi: Jambor ha anche detto che il nuovo modello, altro non è che il famoso modello Ultra con un altro nome.

Final name of the next and only flagship phone coming this year: OnePlus 10T 5G — Max Jambor (@MaxJmb) June 1, 2022

Quindi, facciamo il punto: se OnePlus 10T 5G è davvero il 10 Ultra, cosa possiamo aspettarci? Quali saranno le sue caratteristiche? Noi ne abbiamo ipotizzate diverse.

In primis, ci aspettiamo un processore Snapdragon 8+ Gen 1 (quello appena svelato, realizzato da TSMC per Qualcomm), una batteria capiente (circa 4800/5000 mAh) con fast charge SuperVOOC da 150W, schermo AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FullHD+, main camera Hasselblad da 50 Megapixel e molto altro ancora. Pensiamo alle RAM di tipo LPDDR5 (almeno da 8 o 12 GB), alle memorie UFS 3.1 e ai materiali adoperati per la scocca (metallo e vetro).

Intanto, vi invitiamo a prendere il tutto con “un pizzico di sale” e a restare connessi per ulteriori aggiornamenti. OnePlus 10 Pro intanto, si trova in super sconto su Amazon a soli 967,09€ con spedizione gratuita nella variante da 12+256 GB.

