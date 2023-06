OnePlus 10T 5G: il flagship più esclusivo che ci sia a soli 600€ su Amazon

Se state cercando un nuovo smartphone di punta Android che non costi molto ma che offra prestazioni all’avanguardia, abbiamo la soluzione perfetta per le vostre esigenze. Di fatto, il meraviglioso OnePlus 10T 5G, che oggi costa solo 600,00€ su Amazon al posto di 719,00€, spese di spedizione comprese, è un super best buy. Capite bene che ci troviamo di fronte ad un’ammiraglia incredibile, uscita poco meno di un anno fa ma che dispone di specifiche tecniche da fuoriclasse e di un design accattivante con caratteristiche premium.

La consegna, come detto, è gratuita e sarà anche celere; in pochissimi giorni riceverete il device a casa vostra senza che voi dobbiate spendere un singolo centesimo in più per farlo vostro. Volendo, in alternativa, potrete farvi recapitare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub o Amazon Locker presenti sul territorio italiano. Questi sono solo alcuni dei tanti vantaggi che si hanno con il noto portale di e-commerce americano.

OnePlus 10T 5G: l’ammiraglia low-cost che devi comprare oggi

Il device presenta uno schermo da 6,7 pollici con bordi piatti, Fluid Display AMOLED con risoluzione FullHD+ e refresh rate di 120 Hz. Le cornici sono contenute e la selfiecam è incastonata in un foro di piccole dimensioni. Altresì troviamo un processore Snapdragon 8+ Gen 1 sotto la scocca, coadiuvato da un modem 5G con supporto alle reti di ultima generazione, ben 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage interno. Fantastica poi la batteria che assicura un giorno di utilizzo intenso e che si ricarica in un lampo con la tecnologia SuperVOOC da 150W. Ci sono tre camere con sensore principale da 50 megapixel, tutte allocate dentro un modulo fotografico squadrato.

Con soli 600,00€ vi porterete a casa un’ammiraglia esclusiva; non pensateci troppo. OnePlus 10T 5G è il flagship killer più apprezzato del momento. La versione in sconto è quella avente colorazione Jad Green.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.