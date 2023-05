OnePlus 10T 5G: il flagship killer che volevi, TUO anche in comode rate a tasso zero

Il meraviglioso flagship killer OnePlus 10T 5G è un dispositivo eccezionale; è stato annunciato nel corso della scorsa estate ma si presenta ancora come un’ottima soluzione per chi cerca un’ammiraglia dal prezzo contenuto. Certo, il suo costo non è economico: parliamo di 750,00€, ma la vera bellezza è che potrete portarvelo a casa anche dilazionando il pagamento in comode rate. Avrete diverse opzioni per farlo; da un lato infatti, c’è il sistema interno al portale che vi darà la possibilità di dividere l’importo in cinque pagamenti a tasso zero. Altresì sappiate che potrete usufruire di Cofidis, il servizio esterno al sito, con il quale potrete dividere la cifra complessiva in micropagamenti mensili.

Non di meno c’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto, avrete diritto a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata e, come se non bastasse, tutti i prezzi includono l’IVA. Cosa aspettate dunque? Ricordatevi che la consegna è celere e immediata e che il dispositivo sarà a casa vostra in pochissimi giorni grazie a Prime.

OnePlus 10T 5G: l’ammiraglia dal prezzo contenuto

Questo è uno smartphone eccezionale, dotato di 16GB RAM, di un processore Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm, di ben 256GB di memoria interna e di una batteria capiente che si ricarica in un lampo con la tecnologia SuperVOOC da 150W. Sul fronte fotografico invece, citiamo le tre ottiche con sensore principale da 50 Megapixel Sony IMX766 con OIS al seguito. Ottimo anche il pannello da 6,7 pollici AMOLED FullHD+ con refresh rate da 120 Hz.

Insomma, OnePlus 10T 5G si prefigura come un dispositivo potentissimo, perfetto per il gaming (con modalità dedicate) ma anche per l’uso social. È un cameraphone ricco di caratteristiche interessanti, con un processore che fa girare fluidi anche i software più pesanti dal punto di vista energetico; a 750,00€ non potete lasciarvelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.