OnePlus 10R: una brutta sorpresa per i fedelissimi del brand

Sappiamo che l'OEM cinese di Pete Lau intende lanciare un OnePlus 10R (un flagship killer) nelle settimane a venire. Il suo debutto è nell'aria da gennaio ma finora non abbiamo visto nulla in merito.

Ora, un nuovo report trapelato sul web suggerisce che il device ha il nome in codice “pickle” e che è entrato nella fase finale dei test pre-produzione. Inoltre, sono stati svelati nuovi dettagli sulle sue caratteristiche estetiche e funzionali.

OnePlus 10R: facciamo il punto

Stando a quanto si legge da un rapporto di PriceBaba, OnePlus 10R sarà il primo device dell'azienda ad avere uno snapper per i selfie posto al centro del pannello. Se ricordate infatti, finora tutti gli smartphone della compagnia hanno avuto un foro posto sul versante superiore sinistro.

Inoltre si apprende che, con sommo dispiacere dei fan fedelissimi del marchio, questo sarà il primo telefono della compagnia a non godere di uno slider per l'attivazione e la disattivazione del volume. Ad oggi, solo i Nord low-cost non lo avevano, mentre tutti gli altri prodotti hanno sempre goduto della presenza di questa feature.

Non di meno, dalle fonti di PriceBaba emerge che questo prodotto sarà l'erede spirituale dell'ottimo OnePlus 9R annunciato lo scorso anno, che però non è mai arrivato da noi. Fra le altre cose, sappiamo che potrebbe essere un “Realme GT3 Neo” sotto mentite spoglie. Il design di questi due prodotti dovrebbe essere identico.

Certo, ci dovrebbe essere un conflitto di interessi, ma non sappiamo come opereranno le due società che, lo ricordiamo, sono entrambe sussidiarie di OPPO e fanno parte della holding BBK Electronics.

OP 10R dovrebbe avere un chipset MediaTek Dimensity 9000, mentre il Realme dovrebbe disporre di un D8100. Fra le altre cose, questi due terminali potrebbero avere altre differenze sotto la scocca. Staremo a vedere.