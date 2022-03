OnePlus 10R sta arrivando e sarà un flagship killer

In queste ore si parla moltissimo del nuovo OnePlus 10R, un flagship killer prossimo al debutto; sicuramente, arriverà in India ma è lecito aspettarlo anche in altri mercati, come quello cinese, ad esempio.

Diverse fonti del settore hanno confermato al portale indiano di 91mobiles che l'OEM di Pete Lau si sta preparando per svelare il nuovo OP 10R in diversi paesi entro la fine di marzo. Adesso sono emerse nuove informazioni in merito.

OnePlus 10R: tutto quello che sappiamo

Ora, con il debutto globale della serie OnePlus 10 Pro, la compagnia intende svelare anche una proposta di punta più economica che potrebbe chiamarsi OnePlus 10R. Come il 9R, potrebbe arrivare solo in Cina e in India, ma diverse fonti dicono che, sostituendo la line-up “T”, l'azienda voglia rilasciarla anche nei paesi internazionali. Un grande assente è il modello standard della gamma.

OnePlus 10R deve ancora essere svelato ma i dettagli relativi alle sue specifiche sono ancora avvolti nell'ombra.

Di fatto, potrebbe venir commercializzato nei mesi a venire, probabilmente entro giugno 2022. Sarà un mediogamma di alto livello o, come va di moda, un flagship killer, con pannello AMOLED da 120 Hz, SoC di punta (Dimensity 9000), 8 GB di RAM e 128 GB di storage. Dovrebbe disporre della ski OxygenOS basata su Android 12 e dovrebbe vantare la ricarica veloce SuperVOOC da 80W. Il suo design è stato svelato grazie ad una foto dal vivo condivisa dal tipster su Twitter Abhishek Yadav. Dall'immagin, possiamo vedere l'estetica completa del futuro prodotto.

Posteriormente, avrà un flasg LED con tre o quattro fotocamere, bordi arrotondati e un design curvo, molto comodo in mano ma non squadrato come vuole la moda del momento. Al centro della back cover, invece, il logo di OnePlus. Il telefono sarà realizzato in verde o in nero, ma ipotizziamo altre colorazioni al seguito. Restate connessi con noi per saperne di più.