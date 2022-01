OnePlus 10 Pro: quando arriva in Italia e quanto costerà?

Nella giornata di ieri OnePlus ha svelato il nuovo OP 10 Pro, un flagship senza precedenti dotato di funzionalità all'avanguardia, un comparto fotografico coadiuvato da Hasselblad e molto altro ancora. Tuttavia, l'azienda ha ribadito che si trattasse di un lancio esclusivo per il mercato cinese. La domanda sorge spontanea: quando arriverà da noi in Italia e soprattutto, quanto costerà?

OnePlus 10 Pro: le caratteristiche

In primo luogo sappiamo che il device è il primo a presentare un pannello LTPO di seconda generazione con risoluzione elevatissima e refresh rate variabile.

Presenta un processore di punta, lo Snapdragon 8 Gen 1 a 4 nm coadiuvato da modulio RAM da 8 o 12 GB e storage da 128 GB. Presenta un comparto fotografico sviluppato in simbiosi con Hasselblad e gode di funzionalità davvero innovative.

Non di meno,è stato definito lo smartphone per eccellenza dedicato agli spot “Peace Elite”. Sfoggia funzionalità di prim'ordine come la tecnologia HyperBoost che lo rendono ideale per i giochi mobili.

Per chi non lo sapesse, la tecnologia questo è un algoritmo basato sull'intelligenza artificiale progettato dalla compagnia rendere i giochi più fluidi e stabili. Il marchio cinese ha affermato che ci sono voluti 2 anni per svilupparlo e consente al device di offrire frame più alti modificando la fedeltà grafica senza compromettere le prestazioni. Inoltre, migliora addirittura del 36% l'efficienza di elaborazione della GPU. Con la sua funzione O-Sync, il gadget può anche essere overcloccato per ridurre la latenza tra l'input tramite il display e l'azione intrapresa all'interno di un gioco.

Ma veniamo alla domanda cardine: quanto potrebbe costare? Considerando il prezzo di circa 750 dollari al cambio in Cina, è lecito aspettarlo da noi, nella variante 12+256 GB, al costo di circa 1000€. Ipotizziamo, quindi prendete il tutto con “un pizzico di sale”.

Inoltre siamo sicuri che approderà in Europa e nei mercati internazionali entro il primo trimestre dell'anno. Ci aspettiamo un debutto Global per marzo.