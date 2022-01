OnePlus 10 Pro: il modello europeo potrebbe essere diverso

Il nostro OnePlus 10 Pro potrebbe essere molto diverso da quello cinese appena presentato. Secondo un rappresentante dell'azienda, “potrebbero esserci lievi modifiche nelle specifiche selezionate“.

OnePlus 10 Pro Global vs versione cinese: cosa cambierà?

All'inizio di ieri, la compagnia cinese ha tolto i veli al suo smartphone di punta del 2022. Tuttavia, la società lo ha fatto in Cina e ha annunciato solo informazioni sui prezzi e sulla disponibilità nel mercato locale.

E nel resto del mondo? Sembra che la società possa lanciare qualcosa di leggermente diverso anche da noi. Secondo un rappresentante dell'azienda che parla con SlashGear, l'OP 10 Pro potrebbe avere “lievi cambiamenti nelle specifiche selezionate a seconda della disponibilità regionale“. Il funzionario ha affermato che questi potenziali cambiamenti saranno annunciati insieme al debutto internazionale.

Ovviamente, non ci aspettiamo che OnePlus 10 Pro abbia un aspetto molto diverso quando arriverà negli vari paesi. Il nuovo modulo della fotocamera, le colorazioni Volcanic Black ed Emerald Forest e vari elementi di design resteranno probabilmente invariati. All'interno, però, le cose potrebbero essere leggermente diverse.

Per prima cosa, OnePlus non è chiaro con noi se il telefono ha una classificazione IP o meno. OP 9 Pro e OP 8 Pro avevano entrambi una classificazione IP68, ma il OnePlus 10 Pro rimane ancora un mistero. Anche le configurazioni RAM/storage potrebbero essere diverse.

Questo non è niente di diverso da quello che abbiamo avuto in passato da OnePlus. L'azienda rilascia spesso configurazioni RAM/storage uniche in mercati selezionri come quello indiano, ad esempio. Negli Stati Uniti, la variante T-Mobile di OnePlus 8T aveva una classificazione IP, ma la variante senza provider, no.

Restate connessi per ulteriori informazioni in merito.