OnePlus Nord 2 si aggiorna e corregge un bug importante di Facebook

Dopo l’arrivo ufficiale di OnePlus Ace, uno degli smartphone di OnePlus protagonisti di innumerevoli leak e indiscrezioni, in queste ore il colosso cinese ha avviato il rilascio di un importante aggiornamento software per OnePlus Nord 2.

Infatti, in base alle indicazioni pubblicate in rete in queste ore, scopriamo che il buon device di fascia media sta ricevendo il firmware A.20 della OxygenOS che porta con sé le patch di sicurezza di aprile ma soprattutto si occupa di correggere un importante bug scoperto il mese scorso.

OnePlus Nord 2 riceve un aggiornamento con patch di aprile e fix di un bug di Facebook

Il firmware A.19 della OxygenOS rilasciato durante il mese di marzo aveva introdotto un bug che creava non pochi problemi durante le videochiamate effettuate con l’applicazione di Facebook: il nuovo firmware, dal peso di circa 213 MB, va a correggere proprio il sopracitato bug e introduce anche altre ottimizzazioni di sistema per rendere il device più stabile e appagante da utilizzare.

Ecco il changelog completo che accompagna l’aggiornamento:

Sistema Correzione del bug occasionale che colpiva le videochiamate su Facebook Aggiornamento delle patch di sicurezza Android al mese di aprile



Da quel che sappiamo l’update è attualmente in rilascio anche in Europa, segno che potrebbe risultare disponibile anche nel nostro Paese a partire dai prossimi giorni. Potete controllare la disponibilità dell’aggiornamento tramite il percorso Impostazioni > Sistema > Aggiornamenti software, oppure attendere l’arrivo della notifica OTA di sistema.

Come capita praticamente sempre con gli aggiornamenti OnePlus, tutti i device compatibili saranno aggiornati a scaglioni per evitare la comparsa di bug che potrebbero compromettere la stabilità generale di sistema.

