OnePlus 8 e 9R si aggiornano: ottimizzazioni e maggiore autonomia

Dopo l’arrivo di un nuovo update per OnePlus Nord 2 che corregge un importante bug di Facebook e l’arrivo della seconda beta di OxygenOS 12 per OnePlus Nord, in queste ore il team di sviluppo di OnePlus ha avviato il rollout di un nuovo aggiornamento stabile della OxygenOS 12 per i modelli OnePlus 8 e OnePlus 9R.

A seguito dell’introduzione di Android 12 per i sopracitati device sempre più utenti si erano lamentati di vari bug e soprattutto un’autonomia sensibilmente peggiorata rispetto ad Android 11, motivo per cui il team di sviluppo si è concentrato nell’andare a risolvere i problemi più noti e soprattutto migliorare l’autonomia dei telefoni.

OnePlus 8 e 9R ricevono un aggiornamento che migliora l’autonomia

Infatti, il changelog relativo al nuovo firmware C.16 della OxygenOS 12 fa esplicitamente riferimento proprio sulla gestione dell’autonomia:

Sistema Ottimizzazione del consumo di energia in particolari condizioni di utilizzo e miglioramento delle performance della batteria



Sebbene non ci sia menzione di ulteriori miglioramenti nel changelog, ci sono conferme che l’update corregge anche vari bug e in generale migliorare l’esperienza di utilizzo dei dispositivi interessati. Come capita sempre per quanto riguarda gli update di OnePlus, anche questo di oggi sarà disponibile a scaglioni e potrà impiegare qualche settimana per raggiungere tutti i device compatibili.

Gli utenti muniti di OnePlus 8, 8 Pro, 8T e 9R possono aggirare l’attesa scaricando e installando manualmente le immagini di sistema attraverso i link presenti in fonte. Si spera che l’update correggerà una volta per tutte i bug introdotti con l’arrivo del nuovo OS di Google.

