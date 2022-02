OnePlus 10 Pro global arriverà con OxygenOS o con ColorOS?

Come sappiamo da ormai diverso tempo OnePlus e OPPO si sono unite per offrire ai propri utenti un sistema operativo unificato e ricco delle migliore feature presenti su OxygenOS e ColorOS – chissà se in futuro l‘OS si chiamerà H2OOS come trapelato nei giorni scorsi -, ma in queste ore un inedito rumor svela che il tanto atteso OnePlus 10 Pro potrebbe montare la OxygenOS 12 per la versione internazionale.

La versione internazionale di OnePlus 10 Pro monterà OxygenOS 12?

Il noto leaker Yogesh Brar, infatti, è convinto che OnePlus 10 Pro indicato per i mercati internazionali (compreso il nostro) monterà la OxygenOS aggiornata all'ultima versione di Android sin dalla prima accensione; sembra che il sistema operativo unificato sia stato rimandato per motivi non ancora noti, ma ovviamente non ci sono conferme che questo rumor corrisponda a verità assoluta.

Tutte le specifiche secondo i più recenti rumor

La versione internazionale di OnePlus 10 Pro è attesa a metà marzo con un display Fluid AMOLED da 6.7 pollici con risoluzione 2K, tecnologia LTPO 2.0 con frequenza di aggiornamento dinamica a 120 Hz, connettività 5G, Wi-Fi 6E, NFC, Bluetooth 5.2, VoLTE, GPS, processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, RAM LPDDR5 fino a 12 GB, 256 GB di spazio interno di tipo UFS 3.1, batteria da 5000 mAh con ricarica rapida SuperVOOC a 80 W, fotocamera tripla posteriore con sensore principale da 48 MP e Android 12.

Vi rimandiamo alla nostra news di lancio di OnePlus 10 Pro per conoscere ogni dettaglio del device.