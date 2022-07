OnePlus 10 Pro e altri device ricevono le patch di giugno: le novità

Giornata piuttosto ricca per OnePlus che, in una botta sola, avvia il rilascio di importanti aggiornamenti software con le patch di sicurezza di giugno (e non solo) per i modelli OnePlus 10 Pro, OnePlus 9RT, OnePlus Nord 2T e OnePlus Nord CE 2 Lite.

La novità più importante di questa tranche di update è senza ombra di dubbio l’introduzione delle ultime correzioni di sicurezza, ma ognuno dei sopracitati device di OnePlus vede anche l’arrivo di appositi miglioramenti per quanto riguarda la fotocamera, la rete, la stabilità generale del telefono e molto altro.

Le patch di sicurezza di giugno arrivano su OnePlus 10 Pro, 9RT, Nord 2T e Nord CE 2 Lite

Scopriamo tutte le novità presenti all’interno dei vari firmware attualmente in fase di propagazione:

OnePlus 10 Pro Sistema Ottimizzazione dell’esperienza di sblocco con il sensore di impronte Miglioramento della stabilità del sistema Aggiornamento delle patch di sicurezza di Android a giugno 2022 Comunicazione Miglioramento della stabilità e dell’esperienza durante le telefonate Fotocamera Ottimizzazione degli scatti in condizioni di scarsa luminosità Correzione di un bug occasionale che causava il crash dell’app durante la registrazione di video

OnePlus Nord 2T Sistema Ottimizzazione della stabilità di rete Miglioramento della stabilità del sistema Aggiornamento delle patch di sicurezza di Android a giugno 2022 Altri Corretto un bug che causa il funzionamento anomalo di Microsoft Intune

OnePlus Nord CE 2 Lite Sistema Ottimizzazione della stabilità di rete Ottimizzazione della stabilità del Bluetooth Miglioramento della stabilità del sistema Aggiornamento delle patch di sicurezza di Android a giugno 2022 Fotocamera Ottimizzazione della stabilità durante l’utilizzo della fotocamera Altro Corretto un bug che provocava lag durante la riproduzione di alcuni video

OnePlus 9RT Sistema Ottimizzazione della stabilità di rete Miglioramento della stabilità del sistema Aggiornamento delle patch di sicurezza di Android a giugno 2022 Fotocamera Correzione di un bug occasionale che causava il crash dell’app



Vi ricordiamo che, come da tradizione OnePlus, gli aggiornamenti in questione saranno disponibili in scaglioni a partire dalle prossime settimane; i più geek e abituati ad effettuare il flash delle immagini di sistema possono installare già da adesso gli aggiornamenti seguendo il link in FONTE.

Infine, restando in tema di smartphone OnePlus, segnaliamo l’ottima offerta di Amazon per OnePlus 9 5G con il 29% di sconto.