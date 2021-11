OnePlus 10 Pro: ecco quando arriverà (RUMOR)

OnePlus 10 Pro potrebbe arrivare prima del previsto. A ribadire la roadmap di debutto ci pensa un noto tipster online con un post pubblicato su Twitter.

OnePlus 10 Pro: cosa sappiamo?

Dopo il rilascio degli smartphone di punta OnePlus 9 e 9 Pro quest'anno, l'azienda sostenuta da OPPO si sta ora preparando a svelare OnePlus 10 Pro, il suo smartphone di punta di prossima generazione. Mentre l'unica informazione sulla sua uscita a portata di mano al momento era che sarebbe stata l'anno prossimo, un informatore ha ora fornito una roamdap di lancio effettiva.

La presunta timeline suggerisce che il flagship del brand di Pete Lau arriverà sul mercato cinese a gennaio o febbraio. Questo sarà seguito da un lancio globale a distanza di un mese, verosimilmente a marzo o aprile.

Le informazioni sono in linea con un recente rapporto che afferma che i telefoni della serie OnePlus 10 sono da poco entrati nella fase di test privati ​​in Europa e Cina e che dovrebbero essere lanciati alla fine di gennaio o all'inizio di febbraio 2022.

Vale la pena ricordare qui che i telefoni Op 9 di ultima generazione sono stati lanciati nell'aprile di quest'anno. Pertanto, se la compagnia sceglierà effettivamente una data di rilascio di gennaio, questo segnerà il debutto di una nuova iterazione in meno di un anno. La fretta può essere dovuta al fatto che OnePlus non ha rilasciato alcuna variante T dei suoi smartphone della serie OP 9 quest'anno, fatta eccezione per la variante RT in Cina.

La line-up OnePlus 10 dovrebbe presentare il prossimo SoC Snapdragon 898 top di gamma, abbinato a un massimo di 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Alcuni leak avevano anche recentemente rivelato che il modulo della fotocamera sul retro avrebbe ospitato tre sensori fotografici e un flash LED, entrambi posizionati in una griglia 2×2.

Inoltre, OnePlus 10 Pro dovrebbe sfoggiare un display 1440p da 6,7 ​​pollici con una frequenza di aggiornamento di 120Hz.