OnePlus 10 Pro potrebbe avere una velocità di ricarica mostruosa!

Si continua a parlare della gamma di smartphone ammiraglia OnePlus 10 attesa per il 2022. Dopo gli ultimi leak riguardanti la possibile somiglianza con OPPO Reno7 Pro, nuove indiscrezioni parlano dell’implementazione di una tecnologia di ricarica sorprendente, vista su nessuno smartphone fino a oggi.

OnePlus 10 Pro supporterà i 125W di ricarica rapida?

Come potete vedere dal tweet sottostante, pubblicato dal rinomato informatore Mukul Sharma aka @stufflistings, il modello più potente della gamma base OnePlus 10 dovrebbe debuttare sul mercato internazionale con una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida a 125W.

Realme GT 2 Pro, Find X4 series, OnePlus 10 Pro, OPPO N series phone, Reno 8 Pro to feature 125W fast charging. pic.twitter.com/AnwtIz4Bog — Mukul Sharma (@stufflistings) November 12, 2021

Il gruppo OPPO-OnePlus-realme sembra quindi puntare tutte le fiches su tale tecnologia. Essa risulta infatti attesa non solo su OnePlus 10 Pro, ma anche su realme GT 2 Pro, OPPO Find X4 e X4 Pro, OPPO Reno 8 Pro e la serie OPPO N.

In questo modo, il trio di aziende cinesi sorpasserebbe la diretta concorrente Xiaomi, attualmente leader per quanto riguarda la ricarica rapida. Ricordiamo, difatti, che Xiaomi 11T Pro supporta già la ricarica a 120W: considerata la batteria da 5.000 mAh, in quel caso si parla del passaggio da 0% a 100% in solamente 17 minuti! Con i 125W su cella da 5.000 mAh i tempi verrebbero ridotti ulteriormente, giovando a coloro che utilizzano intensamente lo smartphone tutti i giorni e necessitano di un “pieno” regolare.

C’è però un dettaglio da non sottovalutare: una ricarica così veloce è utile, ma danneggia la batteria più rapidamente. Questo è un compromesso che non tutti sono disposti ad accettare, in quanto comporterebbe la sostituzione della batteria dopo poco tempo o, in caso di termine della garanzia, addirittura il passaggio a un altro smartphone. Trattandosi comunque di indiscrezioni di mercato, consigliamo di prenderle con le pinze.

Nel frattempo, ricordiamo che in rete sono apparse anche le prime immagini di OnePlus 10, o almeno di come potrebbe essere.