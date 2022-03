OnePlus 10 Pro: confermata la data di lancio europea

OnePlus 10 Pro arriverà presto da noi; l'azienda ha confermato il lancio negli Stati Uniti, in Europa e in India entro la fine di questo mese.

All'inizio di quest'anno, nel mese di gennaio, il colosso di Pete Lau, supportato da OPPO, ha annunciato il suo ultimo device di punta, chiamato OnePlus 10 Pro. Tuttavia, questa volta, la società ha scelto di limitare, almeno inizialmente, le vendite al solo mercato interno, la Cina.

OnePlus 10 Pro: entro fine mese anche da noi

Ora, un paio di mesi dopo il suo debutto in Cina, l'azienda è pronta per lanciare lo smartphone a livello globale. Al Mobile World Congress, il marchio ha confermato che lo smartphone di punta sarà lanciato negli Stati Uniti, in Europa e in India entro la fine di questo mese.

La società ha anche confermato che la versione globale continuerà a utilizzare il sistema operativo OxygenOS. Il modello cinese che viene preinstallato con ColorOS di OPPO.

Inizialmente, il device eseguirà OxyenOS 12.1 ma l'azienda ha promesso che sarà presto aggiornato alla OxygenOS 13. È stato inoltre confermato che il modello venduto in Cina continuerà ad avere ColorOS preinstallato.

Le specifiche tecniche del flagship rimarranno per lo più le stesse. Sarà dotato di un display AMOLED LTPO di seconda generazione da 6,7 ​​pollici con supporto per frequenze di aggiornamento variabili da 1Hz a 120Hz. Offre una risoluzione dello schermo di 3216 x 1440 pixel, una densità di pixel di 525 PPI, una luminosità di picco di 1300 nit, un rapporto di contrasto di 5000000:1, un rapporto di aspetto 20,1:9, un rapporto schermo-corpo del 92,7% e Gorilla Glass Victus per la protezione.

Inoltre verrà fornito con un sensore di impronte digitali sotto il display per una maggiore sicurezza. Sotto il cofano, il dispositivo è alimentato dal chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, accoppiato con un massimo di 12 GB di RAM LPDDR5 e 256 GB di memoria interna UFS 3.1.

Venendo alla configurazione della fotocamera, il telefono verrà fornito di un sensore principale Sony IMX789 da 48 MP con OIS, un'unità ultra-wide da 150 gradi con sensore Samsung ISOCELL JN1 da 50 MP e un teleobiettivo da 8 MP 3,3x con OIS. Sul lato frontale, il dispositivo ha uno snapper Sony IMX615 da 32 MP per scattare selfie e videochiamare. Tutte queste fotocamere sono state messe a punto da Hasselblad con funzionalità come la Natural Color Optimization 2.0.

Il telefono esegue il sistema operativo Android 12 con un'interfaccia personalizzata in alto. È alimentato da una batteria da 5.000 mAh e viene fornito con supporto per la ricarica rapida SuperVOOC da 80 W, la ricarica wireless rapida AirVOOC da 50 W e la ricarica wireless inversa.