OnePlus 10 Pro si aggiorna: ora è più reattivo e sicuro

A pochi giorni di distanza dall’aggiornamento A.13 della OxygenOS 12 per OnePlus 10 Pro, in queste ore il colosso cinese sta rilasciando un nuovo aggiornamento per il top di gamma Android contenente le patch di sicurezza di aprile (finalmente!) e altre migliorie pensate per ottimizzare l’esperienza di utilizzo e non solo.

Infatti, in base alle prime informazioni pubblicate in rete in queste ore, scopriamo che il device sta ricevendo il firmware A.15 che include importanti correzioni e novità.

OnePlus 10 Pro riceve un aggiornamento con le patch di sicurezza di aprile

Ecco il changelog ufficiale dell’aggiornamento:

Sistema Ottimizzazione della stabilità di sistema Correzione di un bug che bloccava la riproduzione audio in Bluetooth nell’auto Correzione di un bug che introduce del suono di sottofondo nelle registrazioni Aggiornamento delle patch di sicurezza di Android ad aprile 2022

Fotocamera Ottimizzazione della sovraesposizione negli scatti in HDR

Rete Ottimizzazione della stabilità in chiamata



L’introduzione delle patch di sicurezza di aprile è molto importante in quanto le correzioni vanno a chiudere una importante falla nota come “Dirty Pipe” che colpisce tutti i device con Android 12; pertanto, vi consigliamo di scaricare e installare immediatamente l’aggiornamento non appena sarà disponibile. A tal proposito, considerando la policy di aggiornamento di OnePlus il cui rollout avviene a scaglioni al fine di controllare l’eventuale comparsa di bug critici sfuggiti ai test interni, è possibile che sarà necessario attendere qualche settimana prima di ricevere il nuovo firmware.

Gli utenti muniti del nuovo top di gamma di OnePlus possono controllare manualmente la disponibilità dell’update tramite il pannello degli aggiornamenti software nelle Impostazioni di sistema.

I consigli di Telefonino.net

Se il nuovo top di gamma di OnePlus vi fa gola e volete acquistarlo risparmiando qualcosa sul prezzo di listino, prendete al volo questa buona offerta Amazon su OnePlus 10 Pro.

Le migliori offerte di oggi per OnePlus 10 Pro : tutti i prezzi

Amazon rappresenta la miglior opzione per accedere a OnePlus 10 Pro a prezzo scontato: l'offerta contiene infatti il prezzo a 34,5€.

Concentrate in questa tabella, ecco tutte le offerte disponibili.