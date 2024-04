OneOdio A70 in offerta a meno di 40€: design stupendo, suono di primo livello

Le OneOdio A70 sono delle ottime cuffie Bluetooth, attualmente in offerta su Amazon ad un prezzo che dire competitivo sarebbe un eufemismo. Per poco tempo, possono essere tue a solamente 38,75€.

Di loro ci convince moltissimo il design, elegante e moderno, con un feeling che appare fin da subito estrememante solido e premium. L’esperienza d’ascolto è fenomenale e l’autonomia da non è da meno. Grazie all’offerta di oggi, queste cuffie sbaragliano la concorrenza grazie ad un prezzo formidabile.

Equipaggiate con un driver CCAW da 40 mm, le OneOdio A70 garantiscono una qualità del suono superiore, con una risoluzione cristallina e bassi potenti, perfetti per un’esperienza audio Hi-Fi.

Come anticipato, l’autonomia non è affatto male La batteria da 950 mAh permette fino a 40 ore di riproduzione. Questa lunga durata è ideale per viaggi lunghi o sessioni di lavoro prolungate, dove non è possibile ricaricare il dispositivo frequentemente.

Peraltro, a differenza di molte altre cuffie wireless, le OneOdio A70 supportano anche una modalità cablata che ovviamente funziona anche quando la batteria è scarica. Le cuffie sono dotate di Bluetooth 5.0, che assicura una connessione stabile e veloce, e di un microfono digitale CVC 8.0 per la cancellazione del rumore.

Con le OneOdio A70 è amore a prima vista, grazie ad un design stupendo e a performance decisamente interessanti. La possibilità di ascoltare la musica anche con la modalità via cavo le rende ancora più speciali rispetto alle alternative nella stessa fascia di prezzo: non farti scappare l’offerta del giorno e acquistale subito a soli 38,75€!