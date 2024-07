Oltre il Prime Day: il LEGO Harry Potter Mandragola di nuovo in SCONTO (-17%)

Vero, il Prime Day 2024 è ormai passato, questo non toglie però che possano tornare subito delle offerte molto interessanti su Amazon, come lo sconto attivo sul set LEGO Harry Potter Mandragola che, con un risparmio del 17%, puoi acquistare a soli 57,99 euro invece di 69,99.

Set LEGO Harry Potter Mandragola: bellissimo e in sconto

Il set è pensato per bambini e bambine dai 10 anni in su, ma siamo sicuri che attirerà anche qualche fan di Harry Potter più grande.

È stato studiato per rivivere le lezioni di erbologia che hanno visti per protagonisti Harry, Hermione e Ron. La Mandragola, la famigerata pianta urlante, è pronta a diventare il tuo prossimo progetto di costruzione e decorazione.

La pianta può essere esposta nel suo vaso costruibile o rimuoverla per offrirle le cure che merita. Le foglie della pianta possono essere messe in posa, e muovendo il petto, la Mandragola animerà la bocca e gli arti, aggiungendo un tocco di realismo e magia.

Un gioco per i più piccoli, ma diremmo anche un pezzo da collezione per gli adulti. Il vaso infatti è completo di targhetta con il nome della pianta, perfetto dunque per essere esposto ovunque tu voglia.

Idea regalo perfetta per ogni occasione, approfitta del ritorno allo sconto su Amazon e acquistala a soli 57,99 euro invece di 69,99.