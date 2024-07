Olimpiadi 2024: come vedere le gare di oggi in streaming da Italia ed estero

Vuoi vedere in diretta streaming le gare di oggi delle Olimpiadi 2024 di Parigi sia dall’Italia che dall’estero? Semplice, affidati a una buona VPN. Grazie ai suoi server puoi aggirare i blocchi regionali delle piattaforme se ti trovi in un altro Paese o assicurarti una larghezza di banda illimitata per uno streaming senza buffering anche quando sei in Italia. Attiva ora NordVPN, oggi in offerta speciale.

Olimpiadi 2024: come vederle in streaming e la programmazione di oggi

Infatti, con DAZN hai inclusi anche i canali di Eurosport che trasmettono i giochi olimpici da Parigi. Un’occasione incredibile. Vediamo insieme il programma di oggi con tutti gli italiani in gara:

08.30 Badminton – Singolare Femminile, Fase A Gironi

09.00 Beach Volley – Fase A Gironi Maschile/Femminile

09.00 Pallamano – Fase A Gironi Femminile: Germania Vs Slovenia

09.00 Tiro A Volo – Trap Maschile, Qualificazioni

09.00 Tiro A Volo – Trap Femminile, Qualificazioni

09.00 Volley – Fase A Gironi Maschile: Italia Vs Egitto

09.20 Badminton – Singolare Femminile, Fase A Gironi

09.20 Badminton – Doppio Maschile, Fase A Gironi

09.30 Canottaggio – Singolo Femminile, Quarti Di Finale

09.30 Tiro A Segno – Pistola 10 Metri, Gara A Squadre Miste: Finale Per Il Bronzo

10.00 Beach Volley – Fase A Gironi Maschile/Femminile

10.00 Tiro A Segno – Pistola 10 Metri, Gara A Squadre Miste: Finale Per L’oro

10.00 Hockey Prato – Fase A Gironi Maschile: Spagna Vs Francia

10.00 Judo – 81 Kg Maschile, 32 mi Di Finale

10.00 Judo – 63 Kg Femminile, 32 mi Di Finale

10.00 Ping Pong– Singolare Maschile/Femminile, 16mi Di Finale

10.10 Badminton – Doppio Femminile, Fase A Gironi

10.10 Canottaggio – Singolo Maschile, Quarti Di Finale

10.28 Judo – 81 Kg Maschile, 16mi Di Finale

10.28 Judo – 63 Kg Femminile, 16mi Di Finale

10.30 Hockey Prato – Fase A Gironi Maschile: Sudafrica Vs Germania

10.30 Pallanuoto – Fase A Gironi Maschile: Australia Vs Serbia

10.50 Canottaggio – Due Di Coppia Femminile, Semifinali

11.00 Badminton – Singolare Maschile, Fase A Gironi

11.00 Badminton – Doppio Femminile, Fase A Gironi

11.00 Basket – Fase A Gironi Maschile: Spagna Vs Grecia

11.00 Beach Volley – Fase A Gironi Maschile/Femminile

11.00 Boxe – 51 Kg Maschile, Ottavi Di Finale

11.00 Equitazione – Dressage A Squadre, Prima Giornata

11.00 Nuoto – Batterie: 200 Farfalla Maschile, 100 Stile Libero Maschile, 1500 Stile Libero Femminile, 100 Stile Libero Femminile, 200 Rana Maschile, 4×200 Stile Libero Maschile

11.00 Pallamano – Fase A Gironi Femminile: Norvegia Vs Corea Del Sud

11.10 Canottaggio – Due Di Coppia Maschile, Semifinali

11.30 Canottaggio – Quattro Senza Femminile, Ripescaggi

11.40 Canottaggio – Quattro Senza Maschile, Ripescaggi

11.48 Boxe – 80 Kg Maschile, Ottavi Di Finale

12.00 Beach Volley – Fase A Gironi Maschile/Femminile

12.00 Tiro Con L’arco – Gara Individuale Maschile, 32mi Di Finale

12.00 Tennis – Singolare Maschile, Secondo Turno

12.00 Tennis – Singolare Femminile, Terzo Turno

12.00 Tennis – Doppio Maschile, Terzo Turno

12.00 Tennis – Doppio Femminile, Secondo Turno

12.00 Tennis – Doppio Misto, Secondo Turno

12.05 Pallanuoto – Fase A Gironi Maschile: Croazia Vs Italia

12.13 Vela – IQFoil Femminile, Regate

12.20 Boxe – 54 Kg Femminile, Ottavi Di Finale

12.20 Judo – 81 Kg Maschile, Ottavi Di Finale

12.20 Judo – 63 Kg Femminile, Ottavi Di Finale

12.26 Tiro Con L’arco – Gara Individuale Femminile, 32mi Di Finale

12.45 Hockey Prato – Fase A Gironi Maschile: Gran Bretagna Vs Paesi Bassi

12.52 Tiro Con L’arco – Gara Individuale Maschile, 16mi Di Finale

13.00 Volley – Fase A Gironi Maschile: Usa Vs Germania

13.05 Tiro Con L’arco – Gara Individuale Femminile, 16mi Di Finale

13.08 Boxe – 57 Kg Femminile, Primo Turno

13.15 Hockey Prato – Fase A Gironi Maschile: Irlanda Vs India

13.16 Judo – 81 Kg Maschile, Quarti Di Finale

13.16 Judo – 63 Kg Femminile, Quarti Di Finale

13.25 Bmx Freestyle – Park Femminile, Qualificazioni

13.30 Basket – Fase A Gironi Maschile: Canada Vs Australia

13.30 Scherma – Spada Femminile, Gara A Squadre: Quarti Di Finale

13.30 Ping Pong – Doppio Misto, Finale Per Il Bronzo

13.45 Equitazione – Dressage Individuale, Prima Giornata

14.00 Badminton – Doppio Maschile, Fase A Gironi

14.00 Pallamano – Fase A Gironi Femminile: Paesi Bassi Vs Spagna

14.17 Vela – Iqfoil Maschile, Regate

14.30 Ping Pong – Doppio Misto, Finale Per L’oro

14.50 Badminton – Doppio Maschile, Fase A Gironi

14.50 Badminton – Doppio Femminile, Fase A Gironi

15.00 Beach Volley – Fase A Gironi Maschile/Femminile

15.00 Calcio – Fase A Gironi Maschile: Repubblica Dominicana Vs Uzbekistan

15.00 Calcio – Fase A Gironi Maschile: Spagna Vs Egitto

15.00 Canoa Slalom – C1 Femminile, Batterie (Primo Round)

15.00 Pallanuoto – Fase A Gironi Maschile: Giappone Vs Francia

15.12 Bmx Freestyle – Park Maschile, Qualificazioni

15.30 Boxe – 51 Kg Maschile, Ottavi Di Finale

15.30 Rugby A 7 – Semifinale Femminile 1

15.30 Tiro A Volo – Trap Maschile, Finale

15.40 Badminton – Singolare Femminile, Fase A Gironi

15.45 Vela – 49er Fx, Regate

15.50 Scherma – Spada Femminile, Gara A Squadre: Semifinali

16.00 Beach Volley – Fase A Gironi Maschile/Femminile

16.00 Canoa Slalom – K1 Maschile, Batterie (Primo Round)

16.00 Pallamano – Fase A Gironi Femminile: Ungheria Vs Angola

16.00 Rugby A 7 – Semifinale Femminile 2

16.00 Judo – 81 Kg Maschile, Ripescaggi

16.17 Judo – 81 Kg Maschile, Semifinali

16.18 Boxe – 80 Kg Maschile, Ottavi Di Finale

16.35 Vela – 49er, Regate

16.30 Badminton – Singolare Maschile, Fase A Gironi

16.34 Judo – 63 Kg Femminile, Ripescaggi

16.35 Pallanuoto – Fase A Gironi Maschile: Usa Vs Romania

16.50 Boxe – 54 Kg Femminile, Ottavi Di Finale

16.51 Judo – 63 Kg Femminile, Ripescaggi

17.00 Beach Volley – Fase A Gironi Maschile/Femminile

17.00 Calcio – Fase A Gironi Maschile: Ucraina Vs Argentina

17.00 Calcio – Fase A Gironi Maschile: Marocco Vs Iraq

17.00 Hockey Prato – Fase A Gironi Maschile: Argentina Vs Nuova Zelanda

17.00 Volley – Fase A Gironi Maschile: Slovenia Vs Serbia

17.10 Canoa Slalom – C1 Femminile, Batterie (Secondo Round)

17.15 Basket – Fase A Gironi Maschile: Giappone Vs Francia

17.18 Judo – 81 Kg Maschile, Finali Per Il Bronzo

17.30 Basket 3×3 – Fase A Gironi Femminile: Germania-Usa

17.38 Boxe – 57 Kg Femminile, Primo Turno

17.38 Judo – 81 Kg Maschile, Finale Per L’oro

17.45 Tiro Con L’arco – Gara Individuale Maschile, 32mi Di Finale

17.49 Judo – 63 Kg Femminile, Finali Per Il Bronzo

18.00 Basket 3×3 – Fase A Gironi Femminile: Australia-Canada

18.09 Judo – 63 Kg Femminile, Finale Per L’oro

18.10 Canoa Slalom – K1 Maschile, Batterie (Secondo Round)

18.11 Tiro Con L’arco – Gara Individuale Femminile, 32mi Di Finale

18.15 Ginnastica Artistica – Gara A Squadre Femminile, Finale

18.35 Basket 3×3 – Fase A Gironi Maschile: Lettonia-Lituania

18.37 Tiro Con L’arco – Gara Individuale Maschile, 16mi Di Finale

18.50 Tiro Con L’arco – Gara Individuale Femminile, 16mi Di Finale

19.00 Calcio – Fase A Gironi Maschile: Usa Vs Guinea

19.00 Calcio – Fase A Gironi Maschile: Nuova Zelanda Vs Francia

19.00 Pallamano – Fase A Gironi Femminile: Francia Vs Brasile

19.00 Rugby A 7 – Finale Per Il Bronzo Femminile

19.00 Surf – Gara Maschile, Quarti Di Finale

19.00 Tennis – Singolare Maschile, Secondo Turno

19.00 Tennis – Singolare Femminile, Terzo Turno

19.05 Basket 3×3 – Fase A Gironi Maschile: Cina-Olanda

19.30 Badminton – Singolare Femminile, Fase A Gironi

19.30 Pallanuoto – Fase A Gironi Maschile: Montenegro-Grecia

19.30 Scherma – Spada Femminile, Gara A Squadre: Finale Per Il Bronzo

19.45 Hockey Prato – Fase A Gironi Maschile: Australia Vs Belgio

19.45 Rugby A 7 – Finale Per L’oro Femminile

20.00 Beach Volley – Fase A Gironi Maschile/Femminile

20.00 Boxe – 51 Kg Maschile, Ottavi Di Finale

20.20 Badminton – Doppio Maschile, Fase A Gironi

20.20 Badminton – Doppio Femminile, Fase A Gironi

20.30 Nuoto – 100 Stile Libero Maschile, Semifinali

20.30 Scherma – Spada Femminile, Gara A Squadre: Finale Per L’oro

20.32 Boxe – 80 Kg Maschile, Ottavi Di Finale

20.41 Nuoto – 200 Farfalla Maschile, Semifinali

20.57 Nuoto – 100 Dorso Femminile, Finale

21.00 Basket – Fase A Gironi Maschile: Brasile Vs Germania

21.00 Basket 3×3 – Fase A Gironi Femminile: Spagna-Azerbaijan

21.00 Beach Volley – Fase A Gironi Maschile/Femminile

21.00 Calcio – Fase A Gironi Maschile: Paraguay Vs Mali

21.00 Calcio – Fase A Gironi Maschile: Israele Vs Giappone

21.00 Pallamano – Fase A Gironi Femminile: Svezia Vs Danimarca

21.00 Volley – Fase A Gironi Maschile: Francia Vs Canada

21.03 Nuoto – 800 Stile Libero Maschile, Finale

21.05 Pallanuoto – Fase A Gironi Maschile: Spagna Vs Ungheria

21.10 Badminton – Singolare Maschile, Fase A Gironi

21.24 Surf – Gara Femminile, Quarti Di Finale

21.25 Nuoto – 100 Stile Libero Femminile, Semifinali

21.30 Basket 3×3 – Fase A Gironi Femminile: Francia-Cina

21.36 Boxe – 54 Kg Femminile, Ottavi Di Finale

21.46 Nuoto – 200 Rana Maschile, Semifinali

21.59 Nuoto – 4×200 Stile Libero Maschile, Finale

22.00 Badminton – Singolare Maschile, Fase A Gironi

22.00 Beach Volley – Fase A Gironi Maschile/Femminile

22.05 Basket 3×3 – Fase A Gironi Maschile: Polonia-Francia

22.08 Boxe – 57 Kg Femminile, Primo Turno

22.35 Basket 3×3 – Fase A Gironi Maschile: Serbia-Usa

23.48 Surf – Gara Maschile, Semifinali