Oggi super sconti di Amazon su 5 videocamere di sicurezza WiFi

Le videocamere di sicurezza WiFi rappresentano sicuramente la scelta migliore per stare tranquillo quando sei fuori casa e allo stesso tempo per controllare i tuoi animali domestici. Oggi abbiamo deciso di selezionare 5 prodotti straordinari a prezzi davvero vantaggiosi. E ricordati che se sei abbonato ad Amazon Prime potrai ricevere la tua telecamera WiFi in poco tempo e senza pagare la spedizione. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo adesso cliccando qui.

Videocamere di sicurezza WiFi: la top 5 su Amazon

La telecamera WiFi da esterno GNCC oggi la puoi avere a soli 23,99 euro. È semplicissima da installare e gode di una visione a 360° a colori anche di notte. Possiede i sensori di movimento, l’allarme luminoso anti intrusione e un audio bidirezionale. Per l’esterno è una delle migliori per qualità prezzo.

Se invece vuoi una videocamera per interno allora devi sicuramente acquistare Tapo C210. Ha un’ottima visione 2K grazie a un sensore da 3 MP. Invia le notifiche al tuo smartphone associato in tempo reale e potrai vedere quello che succede direttamente da lì. Inoltre puoi inserire una scheda microSD fino a 512 GB per salvare tutti filmati che vuoi. Oggi la puoi avere a soli 22,99 euro applicando il coupon in pagina.

Torniamo di nuovo su un’altra videocamera di sicurezza per esterno sempre firmata GNCC. Scaricando l’app dedicata sul tuo dispositivo potrai connetterla velocemente alla tua rete WiFi e vedere ciò che succede anche da remoto. Ha un’ottima visione a colori perfino di notte e con l’audio bidirezionale parli con i tuoi visitatori. Anche in questo casso puoi archiviare i filmati in locale. Oggi è tua a soli 24 euro circa con il coupon.

Super compatta e semplicissima da installare, Tapo C510W rappresenta una delle migliori soluzioni sul mercato spendendo il meno possibile. Gode di una telecamera QHD 2 K che ruota a 360°, con sensore di movimento ed è impermeabile con certificazione IP65. Inoltre è compatibile con Alexa. La puoi mettere nel tuo carrello a soli 39,99 euro, invece che 74,86 euro.

E se non vuoi avere problemi di batteria allora devi acquistare questa telecamera WiFi dotata di pannello solare a soli 40,72 euro, con lo sconto del 30%. Con poche ore di sole al giorno ti dimentichi di caricarla perché è in grado di durare per 365 giorni. Gode di visione perfetta e ha dei faretti che si attivano la notte per immagini sempre ottime.

Queste sono le migliori promozione di oggi su Amazon, però i prezzi per queste videocamere di sicurezza WiFi non rimarranno così all’infinito. Dunque fai alla svelta prima che la promozione scada. E se sei inscritto ai servizi Prime riceverai il tuo prodotto in pochissimo tempo e senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora un cliente Prime dai un’occhiata qui ai tanti vantaggi.