Office 365 in regalo con una spesa di almeno 400 euro sullo store di Acer

Lo store ufficiale di Acer ha appena lanciato una nuova promozione: tutti gli utenti che da adesso fino alle 9:00 di martedì 10 ottobre effettueranno un ordine di almeno 400 euro riceveranno in regalo Office 365 Personal, il servizio di Microsoft che include la suite Office. L’omaggio viene applicato in automatico quando ci si collega alla pagina del carrello.

Office 365 Personal in regalo con la nuova promozione di Acer

Il piano Microsoft 365 Personal offre l’intero pacchetto per la produttività di Office, 1 TB di spazio di archiviazione nel cloud e funzionalità di sicurezza avanzate. In più c’è anche l’app di Outlook, il servizio di posta elettronica di Microsoft, senza pubblicità.

L’altro vantaggio di Office 365 è la possibilità di usufruire di Word, Excel, PowerPoint e OneNote senza limitazioni, con accesso offline e tutte le funzionalità premium. Tra le altre cose, puoi contare anche su un assistente automatico per la grammatica, l’ortografia e la scrittura.

Un anno di Office 365 Personal costa 69 euro, oggi Acer lo offre in regalo a tutti gli utenti che effettueranno una spesa di almeno 400 euro nel suo store. Dai PC ai monitor per lavoro e il gaming, sono tanti gli articoli che puoi acquistare a un ottimo prezzo sullo store digitale di Acer per ricevere in regalo Office 365.

Approfitta ora della nuova promo di Acer per ottenere in omaggio il pacchetto Microsoft 365 Personal.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.