Offerte SPRING di MediaWorld: telecamera EZVIZ full HD sotto i 30 EURO

Durante gli sconti di primavera di MediaWorld, ecco un pezzo pregiato finire in sconto. Si tratta della telecamera da interno di EZVIZ, la TY1 che tutti amano per la sua praticità e qualità.

Lo sconto di oggi equivale al 10% e porta il prezzo a soli 27 € con due anni di garanzia e consegna disponibile a domicilio.

Questa telecamera è perfetta per controllare casa: addio alla paura dei ladri

L’unico modo per tenere in casa i propri occhi quando si è lontani è acquistare una telecamera di gran livello, esattamente come questa EZVIZ TY1. Il miglior prodotto in assoluto da tenere tra le mura amiche è questo qui, dotato di un’estetica discreta e di caratteristiche tecniche di alto livello.

Si vede innanzitutto il corpo della videocamera, basato soprattutto sull’obiettivo centrale, in grado di riprendere immagini in full HD a 1080 p. Questa telecamera è stata pensata appositamente per controllare l’intero ambiente domestico, non lasciando nessuno spazio scoperto. Proprio a tal proposito, è in grado di girare a 360° ma anche di alzarsi ed abbassarsi.

Si può parlare anche con i propri cari rimasti in casa, grazie all’audio bidirezionale, così come si può ricevere un avviso in diretta ogni volta che qualcuno passa nell’aria controllata dal dispositivo. C’è infatti il rilevamento del movimento, che gode di una precisione senza precedenti. Le luci LED ad infrarossi inoltre consentono di guardare fino a 10 metri di distanza anche quando la luce è davvero ai minimi termini.

Il vero punto di forza è il cloud di EZVIZ, lo spazio dove vengono salvati tutti i contenuti che la telecamera registra ogni volta che qualcuno gli passa davanti. Si può inserire una micro SD e si può collegare ad Internet sia in Wi-Fi che mediante il cavo Ethernet.

Il prezzo della TY1 di EZVIZ oggi cala del 10% e tocca i 27 € sul sito ufficiale di MediaWorld. Acquistandola ora, la si può ricevere a casa in un massimo di tre giorni o la si può ritirare in negozio.