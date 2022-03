Offerta Tech Esselunga: questo hard disk esterno di Toshiba è regalato

L'offerta Tech Esselunga di oggi è un hard disk esterno Toshiba da 1 TB. Più o meno tutti prima o poi si ritrovano con poco spazio interno sul proprio computer per immagazzinare file, documenti, immagini, video e altro. In alcuni casi servizi cloud come Dropbox o Google Drive sono alternative piuttosto valide quando si tratta di file di piccole dimensioni, ma le cose cambiano radicalmente quando si ha la necessità di fare backup di svariati GB.

A tal proposito l'offerta Tech Esselunga disponibile da oggi, 14 marzo, fino al 23 marzo, vi offre la possibilità di acquistare un hard disk esterno Toshiba da 1 TB a un prezzo ridicolo, quasi regalato.

L'offerta Tech Esselunga è un hard disk esterno Toshiba da 1 TB

Vi bastano appena 39,90 euro per mettere le mani su un accessorio che vi permetterà di risolvere i problemi di spazio in pochissimo tempo. Nonostante un prezzo evidentemente molto economico, l'hard disk esterno dispone di alcune caratteristiche tecniche molto interessanti. Innanzitutto è autoalimentato: vi basta collegare il cavo di trasferimento (presente in confezione) al vostro computer e siete immediatamente pronti a trasferire i vostri file senza necessità di una presa di alimentazione. Poi è munito di interfaccia USB 3.0: in questo modo potete sfruttare un protocollo di trasferimento molto veloce che vi permette di effettuare il backup dei vostri file in pochissimo tempo – ovviamente in relazione alla dimensione del file da trasferire sull'hard disk esterno.

L'offerta Tech Esselunga disponibile da oggi è quindi ideale per chi ha necessità di liberare un po' di spazio sul PC: l'hard disk Toshiba da 1 TB è piccolo, compatto, leggero, robusto e affidabile. Se siete interessati all'offerta potete acquistarlo fin da subito nei numerosi centri Esselunga presenti nel nostro Paese al prezzo di 39,90 euro salvo esaurimento scorte. La lista completa di tutti i centri Esselunga è disponibile al link disponibile in calce all'articolo: non perdete tempo e precipitatevi al più vicino centro Esselunga.