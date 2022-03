Offerta Tech Esselunga: va in sconto un buon budget phone di Samsung

Ritorna un appuntamento molto apprezzato dagli utenti affamati di prodotti hi-tech a prezzi molto convenienti: l'Offerta Tech di Esselunga ha come protagonista il buon smartphone economico Samsung Galaxy A12 con 128 GB di spazio interno.

Infatti, da oggi 3 marzo e fino al 12 marzo, sarà possibile acquistare il budget phone di Samsung al prezzo di 159 euro recandosi presso uno dei tanti punti vendita fisici dello storico brand italiano della grande distribuzione.

Samsung Galaxy A12 è il protagonista dell'Offerta Tech di Esselunga

Nonostante il prezzo di vendita in sconto piuttosto vantaggioso, Samsung Galaxy A12 ha dalla sua alcune caratteristiche niente male. Innanzitutto l'ampio display a risoluzione HD+ da 6.5 pollici: la definizione del pannello non è certamente in grado di reggere il confronto con quello di device che costano 5/6 volte tanto, ma è più che sufficiente per guardare contenuti multimediali (YouTube ma anche Netflix) senza grossi compromessi.

Sotto la scocca in plastica è presente un processore ideale per i task più comuni – navigazione online, Facebook, WhatsApp, qualche gioco -, merito anche della presenza di 4 GB di RAM e 128 GB di spazio interno per immagazzinare tutti i dati. Posteriormente, inoltre, è presente una fotocamera quadrupla, ideale per la maggior parte delle tipologie di scatto, così costituita: un sensore principale da 48 MP, un sensore ultra grandangolare da 5 MP, un sensore macro da 2 MP e un altro sensore di profondità da 2 MP. Di buon livello anche la batteria da 5000 mAh, più che sufficiente per garantirvi un utilizzo di almeno 1 giorno e mezzo lontani dalla presa di corrente.

Il device è disponibile presso tutti i centri Esselunga presenti nel nostro Paese – trovate la lista completa nel campo “Fonte” dell'articolo – salvo esaurimento scorte.

Nel caso in cui il prodotto in offerta fosse di vostro interesse ma vorreste ricevere il telefono direttamente a casa senza recarvi in un negozio Esselunga – magari perché piuttosto lontano dalla vostra città -, il telefono è disponibile in sconto su Amazon a un prezzo leggermente più conveniente.