OFFERTA LAMPO su TEMU per i Redmi Buds 4 Lite a 16€

Gli Xiaomi Redmi Buds 4 Lite sono auricolari senza tappi in-ear in grado di migliorare la qualità del tuo ascolto e delle tue chiamate. In questo momento li trovi su TEMU in offerta lampo. Cosa stai aspettando? Acquistali subito a soli 16,99 euro, invece di 34,99 euro.

Visto il prezzo è normale che stiano andando a ruba. Ecco perché se ne vuoi almeno un paio devi acquistarli subito. Il vantaggio di questi auricolari è racchiuso in una qualità audio elevata e a un’autonomia di circa 20 ore totali con custodia di ricarica.

Redmi Buds 4 Lite by Xiaomi: la qualità si sente

Con gli Xiaomi Redmi Buds 4 Lite ora puoi sentire la qualità della tua musica preferita. Sarà facile anche farti sentire dal tuo interlocutore durante una chiamata, nonostante vento e confusione attorno a te. Grazie alla tecnologia Bluetooth 5.3 la connessione con i tuoi dispositivi è immediata, automatica e stabile.

Li abbini la prima volta e questi auricolari si connettono autonomamente al tuo device ogni volta che li indossi grazie al supporto Google Fast Pair. Resistenti all’acqua, li puoi indossare mentre ti alleni e sotto la pioggia senza problemi. Sono estremamente leggeri e la loro forma ergonomica li rende estremamente confortevoli.

Il driver dinamico da 12 mm garantisce prestazioni audio pro. I bassi sono profondi e potenti, mentre gli alti sono cristallini. L’autonomia è di 20 ore con custodia di ricarica.

Acquistali adesso in offerta lampo su TEMU. Se sei veloce li puoi avere a soli 16,99 euro, invece di 34,99 euro. Aggiungili subito in carrello.