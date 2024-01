OFFERTA LAMPO per questa Action Cam 4K con display touch (34€)

Filma le tue gite in montagna, i paesaggi mentre corri in bici o le bellezze dei fondali marini quando fai snorkeling con questa Action Cam che puoi avere a soli 34,29 euro, invece che 79,99 euro. L’offerta la trovi su Amazon ed è a tempo limitato per cui devi essere rapidissimo.

Con questo sconto gigante oggi puoi risparmiare la bellezza di oltre 45 euro sul totale. E avrai una splendida videocamera subacquea dalle prestazioni pazzesche a un prezzo bassissimo. Ogni momento sarà magico e lo potrai rivivere tutte le volte che vuoi. Per cui non perder l’occasione.

Action Cam spettacolare a prezzo imbattibile

Non ci sono dubbi, il rapporto qualità prezzo è imbattibile. Difficile trovare di meglio a questa cifra. Ma oltre al prezzo possiamo notare le sue caratteristiche come il sensore da 20 MP che è in grado di catturare immagini in 4K a 30 fps. Ovviamente potrai anche diminuire la risoluzione per avere immagini o video meno pesanti.

Ha uno schermo touchscreen da 2 pollici dove puoi controllare ciò che stai filmando in tempo reale o vedere ciò che è già archiviato. Inoltre è impermeabile fino a 40 metri di profondità, con la sua custodia che trovi inclusa. E in confezione ci sono molti accessori per agganciarla ad esempio al manubrio della bicicletta o al caschetto.

Insomma un vero affare che però durerà poco e quindi devi fare alla svelta. Perciò fiondati su Amazon e acquista la tua Action Cam a soli 34,29 euro, invece che 79,99 euro. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.