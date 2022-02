Offerta imperdibile di HelloFresh: 40 euro di sconto per chi acquista 3 box

La multinazionale HelloFresh, specializzata nella produzione e nella consegna di meal-kit, è una realtà consolidata a livello mondiale.

Dopo paesi come Stati Uniti, Canada e Australia, recentemente l'azienda fondata nel 2011 ha fatto il suo debutto anche in Italia. Ma di cosa si occupa e perché sta avendo così tanto successo a qualsiasi latitudine?

HelloFresh si occupa di preparare e consegnare dei box con tutto il necessario per preparare gustosi pasti, in grado di adattarsi a qualunque tipo di dieta, regime alimentare o necessità particolare.

Si tratta di una soluzione ideale per chi non ha tempo di stare dietro i fornelli o di andare a fare la spesa: basta effettuare l'ordine personalizzato e al cliente, viene recapitato a domicilio il box con i pasti settimanali.

Per far conoscere i propri servizi al pubblico italiano, HelloFresh ha deciso di offrire uno sconto di ben 40 euro per chiunque ordini almeno 3 box: un'opportunità imperdibile per testare le potenzialità di questa piattaforma.

HelloFresh: uno sconto di 40 euro per provare questo interessante servizio

HelloFresh non è un servizio solo pratico, ma in grado di garantire anche uno standard qualitativo a dir poco elevato.

I prestigiosi chef che lavorano per l'azienda infatti, sono pronti a proporre ben 12 ricette fresche ogni settimana. Queste fanno parte sia della cucina tradizionale regionale che di quella internazionale. Ogni cliente può personalizzare i propri box, gestendo i pasti settimanali a seconda di esigenze e preferenze personali.

Gli ingredienti utilizzati per preparare i pasti sono di primissima qualità, una caratteristica che ha contribuito non poco al successo di HelloFresh nel mondo.

Come abbiamo già accennato, per promuovere le sue attività anche nel nostro paese, la piattaforma ha deciso di proporre ai suoi futuri clienti un'offerta imperdibile. Con 40 euro di sconto infatti, è possibile assicurarsi 3 box pagando solamente 21,99 euro. Il tutto senza alcuna spesa di spedizione.

Un'opportunità davvero interessante per mettere alla prova un servizio innovativo, interessante e che permette di contenere sprechi alimentari e di denaro.