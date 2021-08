Oclean Flow è un eccellente spazzolino elettrico, che si completa alla perfezione con l'eccezionale W10, un idropulsore delicato, ma super efficace. L'igiene orale più completa diventa anche più bella e ricca di stile che mai: questi gioiellini godono di design moderno e curato in ogni dettaglio.

Adesso, puoi prenderli entrambi in gran sconto direttamente dal sito ufficiale, con tutti i vantaggi del caso. Infatti, godi di garanzia ufficiale, resi facilitati, nessun pagamento di dogana e spedizioni evase in modo super rapido. In più, con le ghiotte promozioni risparmi tantissimo sull'acquisto dei nuovi prodotti.

Oclean Flow e W10: l'igiene orale può essere bellissima e scontata

Il primo, Flow, è uno spazzolino elettrico che proprio non passa inosservato sin dal primo colpo d'occhio. Ha un design super accattivante, ma a farti innamorare saranno le sue funzionalità. La sua batteria integrata dura fino a 180 giorni (perfetto per chi viaggia e non vuole portare con sé il caricatore). Al momento di ricaricare, affidati pure all'ingresso USB C, utilizzando un qualsiasi caricatore o addirittura un powebank.

Con 5 diversi programmi di funzionamento (mattino, sera, delicato, sbiancamento denti e pulizia) avrai sempre a disposizione la migliore soluzione per la tua igiene.

La modalità mattino e sera sono appositamente pensati per una pulizia ad hoc e approfondita a inizio e fine giornata. Affidati pure al suo potente motore, con 38000 giri al minuti, la sensazione di fresco e pulito è garantita.

A completare l'igiene, ci pensa Oclean W10, un idropulsore altrettanto meraviglioso sotto il profilo estetico, con dei dettagli di costruzione incredibilmente belli. Super utile, sarà un accessorio indispensabile per rendere i tuoi denti più puliti che mai.

A disposizione, hai 5 modalità di utilizzo: c'è anche un programma per i denti più sensibili e non solo. Con i 4 tipi di adattatori in dotazione, avrai sempre quello perfetto per le tue esigente.

Infine, il dispositivo è in grado di valutare quanta acqua è rimasta all'interno dell'idropulsore, segnalandoti quanto tempo di utilizzo è rimasto prima di doverlo ricaricare.

Come anticipato, adesso puoi godere di una promozione spettacolare per portare a casa sia l'uno che l'altro dispositivo:

Oclean Flow (spazzolino elettrico): lo porti a casa a 29,99$ con 4 testine di ricambio (sconto del 40%)

(spazzolino elettrico): lo porti a casa a 29,99$ con 4 testine di ricambio (sconto del 40%) Oclean W10 (idropulsore): abbinalo a un qualsiasi spazzolino scelto dal sito ufficiale e pagalo appena 59,99$ con in omaggio un super kit composto da borsa di trasporto, uno sterilizzatore Oclean S1 e 2 testine di ricambio di tipo P1 (sconto totale del 40%).

La promozione, salvo esaurimento scorte, durerà fino al 30 settembre, ma sii rapido: considerando il prezzo eccezionale, le unità sono già in rapido esaurimento. Inoltre, lo sconto sull'idropulsore è applicato solo per le prime 100 unità ordinate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

