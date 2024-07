Oclean, tutti gli sconti che miglioreranno il tuo sorriso

Il Prime Day 2024 è finalmente arrivato e con esso gli incredibili sconti che ogni anno Amazon lancia nel mese di luglio. Quest’anno, il marchio Oclean si distingue in modo particolare con tre eccezionali prodotti per l’igiene orale che non possono mancare nel tuo carrello: qualità, opzioni e risparmio creano infatti il mix perfetto per aprire ad un ampio sorriso che nel giro di pochi giorni, lavaggio dopo lavaggio, inizierà a fiorire. Vediamo le caratteristiche uniche di questi tre modelli e quale scegliere sulla base delle proprie abitudini ed esigenze.

Un set completo costruito attorno ad uno spazzolino intelligente per un’igiene dentale più completa e di qualità. Uno spazzolino elettrico, insomma, che aggiunge funzioni smart a quelle che sono le qualità di un’azione automatica di spazzolamento. Queste le peculiarità del modello:

riduzione del rumore : grazie alla tecnologia WhisperClean, il suono non supera i 45dB garantendo un’esperienza più silenziosa e maggior discrezione nei confronti di persone terze;

: grazie alla tecnologia WhisperClean, il suono non supera i 45dB garantendo un’esperienza più silenziosa e maggior discrezione nei confronti di persone terze; diagnostica intelligente dell’azione di spazzolamento pulizia: la bocca è formalmente suddivisa in otto aree ed i sensori dello spazzolino sono in grado di monitorarne l’azione di pulizia. Il piccolo display presente sullo spazzolino restituisce il risultato in modo visivo, rendendo così la pulizia anche più precisa e consapevole;

dell’azione di spazzolamento pulizia: la bocca è formalmente suddivisa in otto aree ed i sensori dello spazzolino sono in grado di monitorarne l’azione di pulizia. Il piccolo display presente sullo spazzolino restituisce il risultato in modo visivo, rendendo così la pulizia anche più precisa e consapevole; quattro modalità di lavoro (Pulizia, Denti sensibili, Massaggio, Sbiancamento) e 32 intensità, utili a regolare in anticipo il tipo di azione che si intende portare avanti;

di lavoro (Pulizia, Denti sensibili, Massaggio, Sbiancamento) e 32 intensità, utili a regolare in anticipo il tipo di azione che si intende portare avanti; 84 mila vibrazioni al minuto per fare la differenza rispetto agli spazzolini tradizionali;

per fare la differenza rispetto agli spazzolini tradizionali; ampia autonomia: con una semplice ricarica da poco più di 3 ore è possibile accumulare energia sufficiente per 35 giorni di lavaggi ininterrotti.

Il punto di forza di questo modello sta nella sua lunghissima autonomia: ben 180 giorni, ossia molti di più di quanto non possa offrire qualsiasi prodotto concorrente. Con sole due ricariche della batteria da 2500 mAh (ricaricabile tramite USB e con capacità del tutto paragonabile a quella di uno smartphone), insomma, è possibile avere uno spazzolino attivo per tutto l’anno.

Il motore brushless a levitazione magnetica (“Maglev”) è in grado di sprigionare 76 mila movimenti al minuto erogate in 5 possibili modalità: Mattina, Sera, Standard, Sbiancante e Delicato.

Lo spazzolino in offerta ha un’elegante scocca in sfumature di blu, caratterizzandolo così in termini di design oltre che nelle funzionalità e nella lunghissima autonomia funzionale offerta. Sei testine con setole a “W” sono comprese nel set.

La serie X Pro Digital è dotata di sensori interni in grado di monitorare le zone di pulizia attribuendovi un punteggio specifico: ciò consente, al termine del ciclo di lavaggio, di avere un feedback sull’azione operata sull’arcata dentale, intervenendo eventualmente ex-post sulle zone della bocca meno spazzolate. Grazie a questo sistema non solo si finisce per avere una pulizia sempre completa e precisa, ma si impara in itinere ad avere maggior sensibilità ed attenzione circa i movimenti da fare durante lo spazzolamento automatico.

Il motore eroga 84 mila movimenti al secondo, con una capacità di pulizia ben più elevata rispetto agli spazzolini tradizionali con azione manuale. Le setole a “W” (sei comprese nel set) offrono inoltre maggior precisione nel penetrare le cavità tra denti e gengive.

L’autonomia è tale da consentire un mese intero di lavaggi. Il sistema di ricarica ha inoltre una doppia utilità, potendo supportare magneticamente lo spazzolino per un appoggio a parete.

Tra le qualità del modello v’è la capacità di indicare a display le aree meno curate (individuate tramite l’analisi dei dati forniti dai giroscopi interni) e con un semplice click diventa possibile avviare un’azione di spazzolamento extra che potrà essere concentrata sull’area mostrata sullo schermino. Così facendo ogni volta la pulizia sarà massima, imparando nel tempo a gestire con maggior precisione l’intera arcata dentale.

Gli sconti del Prime Day

Oclean è un brand che sta scommettendo su un nuovo modo di pensare l’igiene orale. Grazie alla gestione intelligente dei dati che una serie di sensori è in grado di raccogliere, infatti, anche uno spazzolino può diventare qualcosa di ulteriore e il lavaggio dei denti può essere così ben più approfondito e completo. Questo chiaramente si riverbera in una bocca più sana ed in una salute dentale più prolungata, con tutti i vantaggi che ne derivano.

La gamma Oclean è variegata ed in occasione del Prime Day sono disponibili tre offerte specifiche che trasformano questi tre modelli in altrettante golose opportunità:

Lo sconto garantito è pari almeno al 20%. Il vantaggio che uno spazzolino intelligente può offrire, invece, è addirittura ben più elevato.

In collaborazione con Oclean