Oclean: 3 spazzolini SMART in sconto fino al 60% (da 23€)

Oclean, brand leader nella produzione di spazzolini smart, ha inaugurato le super promozioni di ottobre. Sconti fino al 60% sui modelli più apprezzati: si parte da 23€ circa appena con spedizioni assolutamente gratis. Le tre versioni che ho selezionato non solo sono le più interessanti, ma ti permettono di accedere anche a una super promozione.

Oclean: spazzolini smart in sconto fino al 60%

Troppo riduttivo definirli “spazzolini elettrici”. Questi dispositivi sono dotati di tecnologia intelligente, che ti permette di raggiungere nuovi livelli di igiene orale, divertendoti.

Oclean F1

Il modello base, che però non rinuncia a una qualità altissima. Un potente motore, che ti garantisce giri a 36000 giri al minuto, bassissimo inquinamento acustico (inferiore ai 45 decibel) e una super batteria ricaricabile, che ti garantisce fino a 5000 ore utilizzo a pieno regime. Infine, è un modello perfetto da portare sempre con te, anche in viaggio: super compatto e leggero.

Grazie alla promozione di oggi, lo prendi a 23€ circa appena invece di 43,95€ con spedizioni assolutamente gratis.

Oclean One

Oclean One è perfetto per chi vuole qualcosa in più. Un design super elegante, potente motore da 42000 giri al minuto e – soprattutto – un cuore smart che puoi gestire attraverso apposita applicazione. Configura il lavaggio dei denti come preferisci, scegliendo fra 3 modalità di pulizia e 4 tipi di intensità.

Questo gioiellino è dotato anche di speaker audio, grazie al quale potrai essere guidato durante la pulizia. Per il resto, è super silenzioso ed è anche dotato di una batteria che ti garantisce Gino a 60 giorni autonomia, prima di dover ricorrere alla ricarica.

In omaggio, ricevi un praticissimo supporto da muro. Adesso lo puoi portare a casa a 35€ circa invece di 87,95€ con spedizioni rapide e gratis.

Oclean X

Per finire, c'è lui: Oclean X. Il modello top di gamma in assoluto, addirittura dotato di display OLED, integrato sul corpo del dispositivo, e pulsantei touch. Super smart, puoi gestirlo attraverso l'app per smartphone e non solo: puoi farlo anche direttamente dal dispositivo stesso.

Sceglie fra 4 modalità di pulizia e 32 livelli diversi di intensità differenti. In totale, a disposizione hai più di 100 modalità personalizzate, per ottenere il massimo dell'igiene orale.

Dotato di ricarica della batteria a induzione, hai due possibilità: puoi farlo dalla base oppure usare il supporto da muro.

Un prodotto bello, potente, completo e – soprattutto – assolutamente top di gamma. Completa rapidamente l'ordine per averlo a 39€ circa invece di 79,95€ con spedizioni rapide e gratis.

La promozione

Come anticipato in apertura, questi modelli ti permettono di accedere a un promozione decisamente interessante. Infatti, l'acquisto viene effettuato direttamente sullo store ufficiale ed è proprio per questo motivo che approfitti di promozioni esclusive.

I vantaggi a disposizione sono proporzionali alla spesa:

puoi guadagnare dei punti doppi per ogni dollaro speso (accumulali per avere accesso ad altre promo);

ricevi 1 filo interdentale in omaggio per ogni 10$;

i primi 200 ordini ricevono 2 testine P2 gratis;

1 custodia per spazzolino smart in omaggio per gli ordini superiori a 99$;

1 sterilizzatore UVC, modello Oclean S1, in omaggio con gli ordini superiori a 169$;

1 spazzolino elettrico Oclean Z1 in omaggio per ordini superiori a 249$;

il 20% di sconto su tutti gli accessori il cui valore è superiore a 39$.

Non preoccuparti di codici o coupon: se hai diritto a uno o più di questi vantaggi, saranno applicati in automatico al tuo ordine. Ricorda: un solo omaggio fisico per ogni acquisto. Sii veloce: la promozione e gli sconti sui prodotti dureranno pochissimo.