OCCASIONE eBay per questo trapano avvitatore a percussione + valigetta

È da un po’ di tempo che stai guardando sia nei negozi che sugli e-commerce qualche occasione per acquistare un trapano avvitatore a percussione con batteria? Allora la tua ricerca può dirsi terminata. Se vai subito su eBay lo puoi mettere nel tuo carrello a soli 37,50 euro, invece che 49,90 euro.

Dunque in questo momento puoi avvalerti di uno sconto del 25% che ti permette di risparmiare più di 12 euro sul totale. Ma oltre al prezzo, sicuramente ottimo, otterrai un dispositivo elettrico eccezionale e utilissimo. È dotato anche di ben due batterie potenti e una valigetta con diversi accessori all’interno. Un’occasione da non perdere assolutamente.

Trapano avvitatore a percussione a prezzo sciolto

Con questo trapano potrai fare veramente di tutto. Ad esempio puoi avvitare e svitare le mensole o gli sportelli dei mobili. Puoi praticare un buco su una parete, sul legno e sull’acciaio. Inoltre grazie alla sua percussione anche le superfici più dure non saranno un problema.

È dotato di una potenza da 750 W e una doppia batteria. Possiede 25 impostazioni della coppia e due velocità regolabili. Ha un mandrino autoserrante per cambiare le punte in modo veloce e garantisce 1350 g/min. Ha un’impugnatura maneggevole ed ergonomica. Inoltre incluso nel prezzo trovi un’utilissima valigetta contenente un albero flessibile, prese a bussola, punte per trapano e cacciaviti, raccordi e il caricabatterie.

Un’offerta da non farsi scappare. Dunque prima che sia tardi e le unità disponibili spariscano, vai su eBay e acquista il tuo trapano avvitatore percussione a soli 37,50 euro, invece che 49,90 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi.