Set di chiavi a brugola Bosch a 12,99€: SCONTO AMAZON del 19%

Perfetto per lavoretti casalinghi o in garage, ma anche al lavoro se sei un professionista, questo set di chiavi a brugola da 9 pezzi in acciaio è un ottimo affare oggi su Amazon. Puoi acquistarlo infatti a soli 12,99 euro e riceverlo a casa subito grazie alla spedizione Prime.

Set di chiavi a brugola Bosch: le caratteristiche

Il set è composto da 9 pezzi e ti offre un’eccellente soluzione per una vasta gamma di lavori di fissaggio e assemblaggio. Le brugole sono realizzate con acciaio S2 di alta qualità e rivestite in nichel con finitura satinata risultando durevoli e resistenti alla ruggine.

L’estremità a sfera delle chiavi consente scostamenti fino a 30 gradi, facilitando il posizionamento in angoli difficili da raggiungere. Inoltre grazie al loro design a braccio lungo, offrono una coppia maggiore e un raggio d’azione esteso, particolarmente utile negli spazi ristretti dove è necessario applicare una forza extra.

Per una comoda conservazione e un rapido accesso, il set è dotato di un pratico fermaglio di stivaggio con arresti angolari, che consente di estrarre le chiavi con facilità quando necessario.

Con una dotazione completa di 9 brugole nelle misure più comuni (1.5; 2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 8; 10), insieme a un fermaglio di serraggio, questo set di chiavi a brugola Bosch Home and Garden è un’aggiunta essenziale a qualsiasi cassetta degli attrezzi: acquistalo adesso a soli 12,99 euro.