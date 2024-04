Bosch: trapano a percussione, martello super versatile a OTTIMO PREZZO

Tieniti pronto perché l’offerta che sto per segnalarti è pazzesca e durerà sicuramente pochissimo. Infatti è a tempo limitato. Se vai adesso su Amazon puoi aggiungere al tuo carrello il trapano a percussione Bosch a soli 109,99 euro, invece che 139,99 euro.

Come puoi vedere adesso c’è uno sconto del 21% che abbatte il prezzo e ti fa risparmiare 30 euro sul totale. Ma non è finita qui perché se sei un cliente Prime hai la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 22 euro al mese per 5 mesi senza interessi. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Bosch: trapano a percussione per tanti utilizzi

Con questo martello a percussione potrai fare tantissime cose. È dotato di un motore da 720 W in grado quindi di forare anche un muro in cemento armato senza nessun problema. Nonostante la sua grande potenza pesa solo 2,3 kg ed è maneggevole, con un’impugnatura supplementare antiscivolo.

Cambiando le punte potrai forare, con un diametro massimo di 21 mm, e scalpellare. Ottimo ad esempio se devi fare una scanalatura nel muro per infilarci i cavi elettrici o togliere le piastrelle. Puoi facilmente scegliere la modalità ruotando la pratica manopola posta sulla parte sinistra del trapano. Inclusa nel prezzo c’è anche una valigetta per il trasporto.

Siamo di fronte davvero a un gadget indispensabile e molto versatile. Dunque non fartelo scappare. Fiondati su Amazon e acquista il tuo trapano a percussione Bosch a soli 109,99 euro, invece che 139,99 euro. Completa l’ordine adesso e lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonato? Che aspetti? Fallo ora cliccando qui.