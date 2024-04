NVIDIA RTX 4070 Ti Super: tanta potenza al MINIMO STORICO su Amazon (anche in 12 rate)

Se siete alla ricerca di una scheda video di fascia alta per il vostro PC da gaming, grazie a questa nuova offerta Amazon, la vostra ricerca potrebbe essere conclusa. In questo momento, infatti, la NVIDIA RTX 4070 Ti Super, nella versione Trinity Black Edition di Zotac con tre ventole e 16 GB di memoria, è disponibile al nuovo prezzo minimo storico. L’offerta in corso, infatti, consente l’acquisto al prezzo scontato di 880 euro con possibilità, per gli utenti Amazon abilitati ai pagamenti rateali, anche di completare l’acquisto in 12 rate mensili, pagando con carta di debito. L’offerta è ottima e può essere sfruttata tramite il box qui di sotto.

NVIDIA RTX 4070 Ti Super: è la scheda video da comprare su Amazon

La NVIDIA RTX 4070 Ti Super nella versione Trinity Black Edition di Zotac è la scheda video giusta per aumentare il livello delle prestazioni del proprio PC. Si tratta di una scheda completa, veloce e ricca di funzionalità che consente di giocare a risoluzione elevata e con frame rate alti con qualsiasi gioco, anche sfruttando le tecnologie RTX. La presenza di 16 GB di memoria dedicata, inoltre, rappresenta un ulteriore punto di forza per questo modello.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare la NVIDIA RTX 4070 Ti Super nella versione descritta al prezzo scontato di 880 euro, con possibilità anche di pagare in 12 rate mensili. Si tratta del nuovo minimo storico per la scheda che diventa, in questo momento, un vero e proprio best buy per tutti i videogiocatori con un budget importante per il proprio PC. L’offerta è disponibile di seguito.