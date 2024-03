NVIDIA RTX 4070 Super al MINIMO con le Offerte di Primavera Amazon

La NVIDIA RTX 4070 Super, nella versione a tripla ventola firmata PNY, è protagonista di una nuova offerta Amazon, in occasione della Festa delle Offerte di Primavera. Grazie allo sconto in corso, la scheda video cala al prezzo scontato di 688 euro, raggiungendo così il nuovo minimo storico. Si tratta dell’occasione giusta per acquistare una scheda grafica di fascia alta, ideale per il gaming ad alta risoluzione e con frame rate elevato. La scheda è venduta e spedita da Amazon ed è disponibile premendo sul box qui di sotto.

NVIDIA RTX 4070 Super: minimo storico su Amazon

La NVIDIA RTX 4070 Super è un’ottima scheda video, ideale per tutti gli appassionati di gaming su PC. La versione in offerta oggi è realizzata da PNY ed è dotata di un sistema a tripla ventola, per un raffreddamento avanzato ancora più efficace. Si tratta di un modello premium, pensato per garantire prestazioni elevate in tutti i contesti di utilizzo.

Grazie alle tecnologie RTX, come il DLSS, e all’efficienza dell’architettura Ada Lovelace, questa scheda è capace di gestire risoluzioni molto elevate, garantendo sempre un frame rate consistente. Da notare che la scheda di NVIDIA è dotata di ben 12 GB di memoria dedicata.

Con la nuova offerta Amazon di oggi è ora possibile acquistare la NVIDIA RTX 4070 Super al prezzo scontato di 688 euro. Si tratta dell’occasione giusta per risparmiare sull’acquisto di una scheda video di fascia alta, in grado di offrire prestazioni eccellenti con tutti i giochi. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.