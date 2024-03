NVIDIA RTX 4060: è la scheda video da prendere su Amazon a QUESTO PREZZO

C’è spazio anche per la NVIDIA RTX 4060 tra le Offerte di Primavera di Amazon, in corso in questo momento. La scheda in questione, nella versione ASUS Dual, è ora disponibile al prezzo scontato di 329 euro. Il modello, venduto e spedito da Amazon ottiene un ulteriore ribasso rispetto al prezzo precedente, confermandosi la scelta giusta per tutti i videogiocatori in questa fascia di prezzo. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto. Da notare che in sconto a 419 euro c’è anche la RTX 4060 Ti, sempre in versione ASUS Dual.

NVIDIA RTX 4060 in offerta su Amazon

La NVIDIA RTX 4060 è la scheda su cui puntare per il gaming a 1080p, soprattutto nell’ottima versione ASUS Dual. Il rapporto qualità/prezzo, infatti, è ottimo e la scheda ha tutte le carte in regola per offrire anni e anni di ottime prestazioni, anche grazie agli 8 GB di memoria dedicata oltre che alle tecnologie RTX di NVIDIA che possono garantire una marcia in più. Il calo di prezzo, registrato in occasione delle Offerte di Primavera di Amazon, è un’opportunità da cogliere al volo.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare la NVIDIA RTX 4060 nella versione ASUS Dual con un prezzo scontato di 329 euro. La scheda in questione è venduta e spedita da Amazon ed è disponibile all’acquisto premendo sul box seguente. Lo sconto è valido solo per un breve periodo di tempo e solo per poche unità. In sconto a 419 euro c’è a RTX 4060 Ti.