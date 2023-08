NVIDIA RTX 3060 Ti in offerta su Amazon al MINIMO STORICO: da prendere subito

Per chi è alla ricerca di una nuova scheda video per il proprio PC da gaming c’è ora una nuova offerta Amazon da cogliere al volo: la NVIDIA RTX 3060 Ti, nella versione Gigabyte WindForce OC 8 GB, è ora disponibile al nuovo minimo storico. Per completare l’acquisto, infatti, è possibile sfruttare il prezzo scontato di 344 euro. Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di sotto.

NVIDIA RTX 3060 Ti: è la scheda video da comprare a questo prezzo

La NVIDIA RTX 3060 Ti è sempre di più la scheda video da comprare per il gaming a 1080p. Il rapporto qualità/prezzo continua a crescere grazie a un costo effettivo della scheda che diventa sempre più basso, come conferma la promozione in corso.

La versione Gigabyte WindForce della scheda video di NVIDIA ha tutte le carte in regola per garantire ottime prestazioni e un frame rate elevato con tutti i giochi disponibili su PC, anche con i titoli più recenti.

Si tratta di un modello di riferimento per gli utenti, anche in considerazione del mezzo flop della RTX 4060 (più lenta della 3060 Ti). L’offerta in corso è, quindi, l’occasione giusta per acquistare una nuova scheda video per il proprio PC.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare la NVIDIA RTX 3060 Ti al prezzo scontato di 344 euro. Si tratta del nuovo minimo storico per la versione Gigabyte WindForce OC 8 GB della scheda video di NVIDIA che, a questo prezzo, è un vero e proprio best buy. Per accedere alla promozione è possibile seguire il link qui di sotto. Lo sconto sarà valido solo per un breve periodo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.