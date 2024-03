NVIDIA RTX 3050 al nuovo MINIMO STORICO su Amazon è OTTIMA

Se siete alla ricerca di una scheda video economica ma in grado di offrire buone prestazioni con tutti i giochi più recenti, in questo momento, c’è una nuova offerta Amazon da cogliere al volo per acquistare la NVIDIA RTX 3050. La scheda, in versione ASUS Dual, viene ora proposta al prezzo scontato di 226 euro, venduta e spedita da Amazon. Per le configurazioni low budget o per chi punta ad aggiornare il proprio PC da gaming con una spesa contenuta, quest’offerta è davvero ottima. La RTX 3050 tocca il nuovo minimo storico su Amazon. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto e aggiungere la scheda al carrello.

NVIDIA RTX 3050: ottima per chi vuole spendere poco

La NVIDIA RTX 3050, in versione ASUS Dual e con 8 GB di memoria dedicata, è la soluzione giusta per tutti gli utenti alla ricerca di una scheda video economica ma in grado di offrire buone prestazioni per il gaming a 1080p, con tutti i titoli più recenti. Per le configurazioni low budget, questa scheda riesce a difendersi molto bene, anche grazie al DLSS e alle altre tecnologia di NVIDIA. L’offerta in corso è, quindi, l’occasione giusta per aggiornare il proprio PC spendendo poco.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare la NVIDIA RTX 3050 in versione ASUS Dual al prezzo scontato di 226 euro. La scheda è venduta e spedita da Amazon ed è ora acquistabile premendo sul box qui di sotto. Si tratta del nuovo minimo storico per questa scheda.