Nvidia GeForce RTX 3050: ecco la GPU per i gamer poco esigenti

Nvidia, dopo aver presentato la nuova e potentissima scheda video GeForce RTX 3090 Ti, in queste ore annuncia anche la nuova Nvidia GeForce RTX 3050. Si tratta, ad oggi, della GPU discreta più economica del colosso hi-tech a offrire pieno supporto al ray tracing e al DLSS – insomma, è il nuovo punto di riferimento per i gamer alla ricerca di una GPU in grado di garantire 60 FPS fissi a risoluzione 1080p.

Nvidia GeForce RTX 3050 è qui: ecco i dettagli

Costruita sulla nuova architettura Ampere di Nvidia, la RTX 3050 garantisce prestazioni piuttosto soddisfacenti grazie a 8 GB di RAM GDDR6 e arriva in soccorso del gran numero di giocatori – circa il 75% per Matt Wuebbling, Vice Presidente di GeForce – che ancora oggi utilizzano una vecchia GPU serie GTX.

In poche parole, la compagnia è finalmente riuscita a offrire un'ancora di salvezza per l'incredibile mole di videogiocatori che non ha ancora abbandonato le vecchie GTX 1650, GTX 1050 Ti o GTX 1050. Resta da vedere se gli utenti riusciranno ad acquistare la nuova GPU quando sarà disponibile sul mercato, soprattutto considerando che non verrà commercializzata nella classica Founder Edition ma bensì bisognerà attendere i vari partner per la commercializzazione.

Secondo le informazioni rilasciate dalla compagnia, la GeForce RTX 3050 sarà disponibile a partire dal 27 gennaio al prezzo di partenza di 249 dollari; non è ancora chiaro il prezzo di vendita per il nostro mercato.