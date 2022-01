Nvidia GeForce 3090 Ti: ecco la GPU più potente al mondo

In un evento fiume al CES di Las Vegas, Nvidia ha presentato la nuova scheda video di fascia premium GeForce RTX 3090 Ti. Si tratta della GPU discreta più potente mai realizzata dal colosso hi-tech e il nuovo punto di riferimento per i videogiocatori che non hanno intenzione di scendere a compromessi quando si tratta di giocare al computer.

La Nvidia GeForce 3090 Ti è un mostro di potenza

Il design della nuova scheda video è per molti versi ispirato a quello della “vecchia” GeForce RTX 3090, ma sotto la scocca troviamo componenti hardware di incredibile potenza: ben 24 GB di RAM GDDR6X a 21Gbps. Si tratta della stessa quantità di memoria del modello non Ti ma con un'ampiezza di banda che conferisce il 7.7% in più di prestazioni.

La nuova scheda video di Nvidia può contare su 78 teraflops per il ray tracing – la tecnologia che si occupa dell'illuminazione dinamica delle superfici – e ben 320 teraflops per quanto riguarda i compiti svolti dall'intelligenza artificiale (IA) – sulla carta la nuova GPU sarebbe circa il 10% più veloce della 3090.

Sebbene la compagnia non abbia ancora svelato alcuni dettagli pratici come il consumo, gli ultimi rumor indicano che la scheda video richiede un alimentatore da 1000 W, circa 100 W in più rispetto il modello RTX 3090. Mancano i classici benchmark sui titoli più popolari per riuscire a valutare con precisione le prestazioni della nuova GPU, ma l'azienda ha annunciato che pubblicherà queste informazioni nel corso delle prossime settimane.