Nuovo volantino Trony 3x2: il prodotto meno caro è GRATIS

Inizia oggi, giovedì 27 giugno, il nuovo volantino Trony. Valido fino al 24 luglio, ripropone una delle promozioni più amate: prendi 3 e paghi 2, ovvero acquistando 3 prodotti (aderenti alla promozione) il meno caro è in REGALO. Acquistando soltanto 2 prodotti, invece, il meno caro sarà scontato del 50%. In entrambi i casi si tratta di un ottimo affare, considerando anche l’ampia proposta di Trony.

Prendi 3, paghi 2: Trony offre prodotti GRATIS

Tra i prodotti aderenti alla promozione, spicca lo smartphone Samsung Galaxy S24, gratuito acquistando altri 2 articoli, oppure al 50% di sconto acquistandone un altro, facendo così crollare il prezzo a soli 409,50€ anziché 819€, come da listino. Per chi vuole spendere meno, c’è anche il Galaxy A15, gratis oppure a metà prezzo, pari a soli 69,95€.

Interessante anche la Honor Magic Box, che include un bundle smartphone + cuffie auricolari: si tratta dell’Honor Magic6 Lite e delle Honor Earbuds X6, entrambi ottimi prodotti che, grazie alla promozione, puoi ricevere gratuitamente oppure a 174,50€ (50% di sconto sul prezzo originale di 349€).

Ecco il volantino Trony 3×2 da sfogliare, valido fino al 24 luglio:

Oltre agli articoli già segnalati, aderiscono alla promozione anche un’ampia selezione di elettrodomestici, nonché smartphone, smartwatch e auricolari wireless. In ogni caso, l’offerta Trony è disponibile ancora per un mese abbondante: il volantino scade infatti il 24 luglio, ultima occasione per portarsi a casa 3 prodotti al prezzo di 2, oppure 2 con uno sconto del 50% sul secondo.