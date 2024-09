Nuovo volantino Lidl Parkside: arrivano i piccoli prezzi a partire da 1 euro

Piccoli prezzi, anche nel campo del fai da te. Lunedì 9 settembre torna, puntuale, il volantino Lidl che include anche una selezione di prodotti Parkside, marchio ormai ampiamente diffuso tra gli appassionati dei lavori di casa e giardino. E infatti il nuovo volantino non delude, con prezzi che partono da appena 1 euro.

Parkside a partire da 1 euro

Come anticipato, nell’ultimo volantino Lidl Parkside c’è un’ampia varietà di prodotti, anche a prezzi davvero irrisori. Dal set di feltrini, protezione adesive o cunei fermaporta a un euro al set di staffe angolari o piatte a 1,50 euro. Ottima la borsa per giardinaggio o per conservare gli accessori a 2 euro, così come 12 pezzi di nastro isolante da 8 metri a soltanto 2,50 euro. Per chi è appassionato di giardinaggio, troviamo l’irrigatore, la doccetta o la pistola per irrigazione a 2,50 euro, stesso prezzo per la pinza meccanica di precisione, il vaso per piante e il set di spatole da 2, 3 o 10 pezzi.

Non mancano, come sempre, gli attrezzi per tutti i tipi di lavoro. Il trapano a percussione scalpellatore è disponibile a 59 euro; il set punte (a elica o scalpelli) a 11,99 euro. Ci sono anche la sega multiuso a 9,99 euro e il carrello portattrezzi, con ruote e manico telescopico, a 69 euro. Disponibile anche una sezione dedicata all’abbigliamento (con scarpe e boxer da uomo, cinture e salopette da lavoro) a partire da 4,99 euro.

Tutte queste offerte proposte nel nuovo volantino Parkside, attivo da lunedì 9 settembre, saranno disponibili fino a domenica 15 settembre, in tutti i punti vendita Lidl collocati sul territorio nazionale.