Nuovo purificatore Dyson: è potentissimo ma SUPER silenzioso

Dyson presenta ufficialmente la sua nuova tecnologia di purificazione dell’aria per grandi spazi, essenziale per la salute ed il benessere poiché gli inquinanti esterni possono contaminare l’aria interna e renderla fino a cinque volte più inquinata.

Dyson Purifier Big+Quiet Formaldehyde utilizza l’aerodinamica a cono per un ampio flusso d’aria, un filtro K-Carbon avanzato ed un sensore di CO2 per un ambiente interno salutare, il tutto con estremo silenzio ed una potenza senza precedenti.

Dyson Purifier Big+Quiet Formaldehyde: caratteristiche

Dyson Purifier Big+Quiet Formaldehyde risolve i problemi legati alla debolezza della proiezione del flusso d’aria in spazi ampi. Utilizzando l’aerodinamica a cono, il dispositivo combina due flussi d’aria per creare un potente getto proiettato fino ad oltre 10 metri e con minimo rumore. L’azienda si è impegnata in uno studio del flusso d’aria per più di 3 anni, raccogliendo 40 milioni di dati per ricreare una brezza naturale in casa e sviluppando un algoritmo software unico per controllare il getto, imitando i modelli naturali di brezza con un movimento ascendente e discendente.

L’apparecchio è stato progettato per purificare l’aria in modo continuo e combatte inquinanti comuni come formaldeide, COV, NO2 e ozono provenienti da fonti come fumo di tabacco, prodotti per la pulizia, materiali da costruzione e inquinamento esterno. Utilizza un sistema di filtrazione avanzato con tre strati: un filtro HEPA H13 che cattura il 99,95% delle particelle inquinanti, un nuovo filtro K-Carbon per catturare specificamente l’NO2 o altri inquinanti, e un filtro a ossidazione catalitica selettiva (SCO) che decompone la formaldeide in modo continuo.

Gli ingegneri Dyson hanno ridisegnato l’unità del compressore per ridurre rumore e vibrazioni: nello specifico, hanno incorporato un silenziatore di Helmholtz a banda larga per catturare e dissipare il rumore a bassa frequenza, una guarnizione a labirinto per controllare il ricircolo dell’aria ed hanno realizzato un montaggio ammortizzato del motore per isolare le vibrazioni, minimizzando così il rumore generato. Questo consente al purificatore di funzionare senza provocare alcun disturbo.

Dyson Purifier Big+Quiet Formaldehyde è poi dotato di sensori integrati che monitorano in tempo reale i livelli di particelle, gas e formaldeide nell’aria interna. Questi dati possono essere visualizzati su uno schermo LCD o tramite l’app MyDysonTM, che funge anche da telecomando e permette la programmazione ed il monitoraggio della purificazione, anche da remoto. Inoltre, il purificatore include un sensore di CO2 per segnalare con precisione i livelli di questi agenti inquinanti.

Il nuovo Dyson Purifier Big+Quiet Formaldehyde è disponibile da oggi sul sito ufficiale al prezzo di 999 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.