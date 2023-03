Nuovo malware bancario colpisce 450 app finanziarie: come difenderti?

Secondo quanto rivelato dalla società italiana di sicurezza informatica Cleafy, in questi giorni si sta diffondendo online un nuovo trojan bancario.

Questo malware, noto come Nexus, sembra essere utilizzato da diversi criminali informatici con circa 450 i software clonati o comunque sfruttati per favorire l’infezione. Nexus agisce attraverso tecniche alquanto efficaci soprattutto per chi non ha a disposizione adeguate contromisure.

La formula di attacco che adotta è nota come ATO (Account Takeover) andando ad intaccare conti bancari, wallet e quant’altro, arrivando anche ad intercettare SMS telefonici utilizzati per le conferme d’accesso alle app.

Sempre stando a Cleafy, questo malware sarebbe ancora in fase di sviluppo: nonostante al momento lo stesso sia particolarmente attivo in Turchia, molto probabilmente si presenterà presto anche nel nostro paese.

Con il malware bancario Nexus 450 app finanziarie a rischio: come evitare pericoli

Il trojan bancario di cui stiamo parlando sarebbe apparso negli scorsi mesi su alcuni forum dedicati all’hacking. I creatori sembrano fornire una sorta di servizio in abbonamento, con tanto di canone mensile pari a 3.000 dollari.

L’origine di Nexus, però, è tutt’ora incerta. Secondo alcuni infatti, il malware sarebbe già stato attivo nel corso del giugno 2022, mesi prima della sua apparizione “ufficiale” sul Dark Web.

Come sempre in questi casi, per evitare problemi di sorta è bene mantenere la massima attenzione quando si naviga online e utilizzare un antivirus adeguato. A tal proposito, poche soluzioni sono paragonabili con Norton AntiVirus Plus.

Oltre al classico strumento di scansione, in grado di rilevare, bloccare ed eliminare qualunque tipo di malware, questa suite offre anche altre utility verticali, capaci di proteggere l’utente a 360 gradi.

Sotto questo punto di vista merita una citazione il firewall, disponibile sia per PC che per Mac. Non meno importante è il gestore di password, ideale per creare, memorizzare e proteggere le parole d’accesso.

Lo spazio cloud, protetto da crittografia, è infine la soluzione ideale per quanto concerne la protezione rispetto ransomware, furto dei dispositivi di archiviazione e guasti tecnici.

