Nuovo digitale terrestre attivo da oggi, 28 agosto: serve cambiare la TV?

Il nuovo digitale terrestre è attivo da oggi, 28 agosto. I primi cambiamenti sono già visibili facendo un po’ di zapping, anche se i canali coinvolti sono ancora pochi. La domanda sorge ovviamente spontanea: serve cambiare la TV per continuare a guardare i propri programmi preferiti? In generale, la risposta è no: non è necessario acquistare un nuovo televisore per adeguarsi al nuovo sistema di trasmissione del segnale.

Tuttavia, non tutti i modelli sono nativamente compatibili. Per alcuni di essi è necessario un decoder esterno. Scoprire se il proprio apparecchio ha bisogno di averne uno è molto semplice: ecco come fare.

Nuovo digitale terrestre: come verificare la compatibilità della TV

Prima di procedere all’acquisto di un decoder è bene controllare che il televisore presente in casa abbia effettivamente necessità di averne uno per continuare a funzionare al meglio.

In generale, sono due i metodi per verificare la compatibilità della propria TV con il nuovo standard di trasmissione del segnale:

Controllo del periodo di produzione e commercializzazione: le TV prodotte a partire da dicembre 2018 integrano tutto il necessario per funzionare anche con i cambiamenti in vigore da oggi; Canali di test: non essendo sempre semplice verificare l’effettivo periodo di produzione del televisore, il controllo tramite i canali di test risulta la verifica più veloce. Digitando sul telecomando il canale 100 oppure 200 dovrebbe comparire una schermata che riporta la scritta “Test HEVC Main 10“: se riesci a visualizzarla, allora sarai felice di sapere che la tua televisione è pienamente compatibile.

Se dai controlli emerge la necessità di acquistare un decoder per assicurarsi la compatibilità con il nuovo digitale terrestre, non c’è da disperare. Infatti, se il televisore funziona ancora bene non è assolutamente necessario prendere in considerazione l’acquisto di un nuovo apparecchio. Basteranno pochi euro per adeguarlo.

Inoltre, uno dei più importanti vantaggi del nuovo sistema di trasmissione del segnale è che nemmeno l’impianto dell’antenna ha necessità di essere cambiato: serve esclusivamente un dispositivo che possa decodificare il nuovo segnale in arrivo.

Decoder economici per il nuovo digitale terrestre

Non avrebbe senso investire svariate decine di euro per acquistare lo strumento che ti permetterà di continuare a guardare i tuoi canali preferiti: a quel punto converrebbe acquistare una nuova TV. Per questo motivo, abbiamo selezionato una serie di modelli di decoder reperibili su Amazon a prezzo decisamente interessante e in grado di garantire ottime prestazioni.

La fascia di prezzo considerata è quella che si ferma al di sotto dei 30€: al suo interno ci sono modelli che possano rispondere alle esigenze di tutti.

Modello invisibile con uscita HDMI, che si nasconde facilmente dietro lo schermo, a 24,98€.

Modello invisibile con HDMI e SCART, perfetto per televisori più datati, a 26,99€.

Modello con supporto al WiFi e funzioni aggiuntive (antenna wireless per la connessione a Internet già presente) a 21,59€ attivando il coupon in pagina.

Modello compatto nelle dimensioni con WiFi opzionale e di elevata qualità a 28,90€.

Modello con compatibilità HDMI e SCART, media player e connessione opzionale a Internet (antenna da acquistare a parte) a 28,97€.

Nuovo digitale terrestre: il potenziale sconosciuto del decoder

L’aspetto particolarmente interessante di scegliere un decoder è che si può utilizzare sicuramente in abbinata al proprio televisore, ma non solo. Infatti, delegando a un dispositivo esterno la decodifica del segnale TV proveniente dall’antenna, è possibile utilizzare anche altre tipologie di display. Se ne possiedi uno, che per esempio in precedenza utilizzavi in abbinata al tuo computer, potresti agevolmente trasformarlo in una televisione: basta essere certi che lo schermo integri delle casse audio o permetta di collegarne di esterne.

Allo stesso modo, puoi abbinare il decoder a un proiettore compatibile con ingresso HDMI. Una caratteristica sottovalutata, che di fatto amplia il potenziale di utilizzo di questo dispositivo.

Sotto questo punto di vista il passaggio al nuovo digitale terrestre, che il 28 agosto ha compiuto un nuovo passo in avanti, si presenta come una vera e propria opportunità. Migliora la qualità dei canali che sei solito guardare e la cosa interessante è che puoi farlo con mezzi alternativi al classico televisore. Sapevi che esiste persino un modello da utilizzare direttamente con lo smartphone?