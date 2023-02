Nuova VPN per telefono: con QUEST'OFFERTA di Surfshark bastano 2,30 euro al mese

La scelta della VPN da usare sul proprio telefono Android o iPhone passa per diverse valutazioni. La qualità del servizio, infatti, si accompagna ad un’analisi del prezzo. Per quanto una VPN gratuita per telefono sia insufficiente per garantire un utilizzo completo (a causa dei limiti al traffico dati ed alla sicurezza), una VPN non dovrebbe costare molto.

Bastano pochi euro per una connessione sicura, veloce e protetta. La dimostrazione arriva da Surfshark, vero e proprio punto di riferimento del settore, che può essere attivata con una spesa di appena 2,30 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 2 mesi gratis aggiuntivi. I dettagli dell’offerta sono disponibili al link qui di sotto.

Nuova VPN per il proprio telefono: l’offerta di Surfshark è la migliore del momento

Surfshark propone un servizio VPN completo, sicuro e veloce. Il traffico dati è protetto dalla crittografia AES a 256 bit che rende illeggibili di dati della connessione ad “occhi” esterni non autorizzati. C’è poi l’adozione di una politica no log che garantisce la massima privacy per l’utente.

Da segnalare, inoltre, che la connessione ad Internet tramite la VPN di Surfshark avviene senza limiti di tempo, di traffico dati e di velocità, garantendo la possibilità di accedere alla rete in modo davvero completo. C’è anche una rete di migliaia di server a disposizione degli utenti che hanno la necessità di aggirare vincoli geografici all’accesso ad Internet (come quelli fissati da vari servizi di streaming).

Surfshark costa oggi 2,30 euro al mese, grazie all’offerta sbloccabile richiedendo il piano biennale con 2 mesi gratis, per un totale di 26 mesi di sottoscrizione. La spesa complessiva è di circa 55 euro con garanzia di rimborso integrale entro 30 giorni. Surfshark, inoltre, mette a disposizione la possibilità di utilizzo della VPN da un numero illimitato di dispositivi con un solo account.

Tutti i dettagli sono disponibili di seguito:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.